Jak sobie radzić z własną intuicją

Intuicja z perspektywy psychologii to efekt specyficznego przetwarzania i interpretowania informacji. Według poznawczo-doświadczeniowej teorii osobowości prof. Seymoura Epsteina ludzie przetwarzają bowiem informacje na dwa sposoby – doświadczeniowo-intuicyjny i logiczno-racjonalny (odbywa się to za pomocą dwóch odrębnych systemów). System intuicyjny działa szybko, automatycznie, niejawnie, niewerbalnie i bez wysiłku. Dzięki niemu ludzie wiedzą, co zrobić lub co się wydarzy, ale nie potrafią powiedzieć dlaczego.

Na przeciwnych zasadach funkcjonuje system racjonalny, który jest powolny, świadomy, werbalny i ukierunkowany. Przetwarzanie informacji w tym systemie wymaga wysiłku oraz logicznego myślenia.

Co ważne, oba systemy przetwarzania informacji są niezależne od siebie, działają w inny sposób, ale zachodzi między nimi interakcja. Jaka? Tu mogą zostać zaskoczeni ci, którzy postrzegają siebie jako chłodnych racjonalistów. Otóż to system intuicyjny działa zawsze jako pierwszy.