Mowa ciała: dlaczego jej opanowanie bywa istotne dla polityków

Wielu telewidzów ma wrażenie, że politycy przed kamerami uchylają się od odpowiedzi, kluczą, uprawiają jakiś teatr, ukrywają intencje i emocje. Wszystkiemu temu towarzyszy coraz powszechniejsza i intensywniejsza, niekiedy dziwna pantomima: gesty, uśmiechy, grymasy. Intuicja słusznie nam podpowiada, że wszystko to jest wytrenowane. Tyle że jednym musi sprzyjać naturalny talent, inni – choć starają się nad wyraz – osiągają groteskowe efekty. O co właściwie chodzi z tą mową ciała, na której naukę sztaby wyborcze kandydatów na prezydentów, ministrów, parlamentarzystów (na całym świecie) wydają dziś grube miliony?

W książce „Mowa ciała” (ostatnie polskie wydanie z 2017 r.) Allan i Barbara Pease tłumaczą, że kiedy odbiera się jakiś przekaz, nie chodzi wcale o to, co człowiek mówi, ale jak wygląda, kiedy to mówi. Opierając się na badaniach, ustaleniach biologii ewolucyjnej i medycynie (w tym technologii obrazowania mózgu), twierdzą, że aż 80 proc. informacji o ludziach czerpie się nie z ich słów, lecz z zachowania i gestów. Jako niemowlę człowiek jest wyczulony na komunikację niewerbalną. Zanim nauczy się rozumieć wypowiadane do niego zdania, czyta z twarzy i ciała opiekunów. Już ośmiomiesięczne niemowlęta wyłapują niespójności między mimiką a postawą ciała, bardziej ufając tej drugiej. W trakcie dorastania uczy się ludzi, aby skupiać się na słowach, ale ten emocjonalny radar na sprzeczności niewerbalne działa przez całe życie.

Diana Nowek, psycholog, ekspert ds.