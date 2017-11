Czy o człowieku można powiedzieć, że jest racjonalny

Katarzyna Czarnecka: – Po co właściwie człowiekowi wiara?

Jacek Prusak: – Ludzi można podzielić na trzy kategorie, które zresztą okazują się uniwersalne niezależne od wyznania. Jednym religia jest potrzebna do celów niezwiązanych z Bogiem – np. ktoś chodzi do kościoła, bo nie chce być sam, lubi towarzystwo ludzi i tam je znajduje, ale Bóg się nie liczy.

Inni mają wewnętrzną motywację. Dla nich wiara jest punktem odniesienia do oceny wszystkiego. Daje im pewność, bo na swoje pytania znajdują w niej odpowiedzi, z którymi mogą się identyfikować i zgodnie z nimi żyć. Oni rzadko mają wątpliwości. Nie chcą budzić się każdego dnia z niepokojem, czy ich życie ma sens czy nie, czy coś jest prawdą czy iluzją, czy się oszukują, czy się nie oszukują. Są pielgrzymami – idą z miejsca A do miejsca B, znają trasę, wiedzą, jaki jest cel. Ale ich wierze może towarzyszyć skłonność do myślenia w kategoriach białoczarnych, konserwatyzm i dogmatyzm (skala orientacji religijnych Allporta-Rossa).

W końcu są osoby, które uważają, że więcej nie wiedzą, niż wiedzą. Nie kwestionują istnienia Boga, ale trudno im się pogodzić z różnymi tezami wyrażanymi przez religię, która próbuje tajemnicę wpakować w jakieś jasne definicje. Takich ludzi bardziej interesują pytania niż odpowiedzi, które znają. Nie wiedzą, dokąd dojdą, ale nie chcą stać w miejscu. Jak wynika z badań psychologicznych, np. amerykańskiego psychologa społecznego Daniela Batsona, oni niekomfortowo czują się w zorganizowanej religii, jeśli ona się sprowadza do wyuczenia się katechizmu, są zainteresowani kwestiami społecznymi, angażują się na rzecz zmiany świata.