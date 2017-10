Jak się uczyć języków obcych, by zostać poliglotą?

Artykuł pochodzi z „Niezbędnika Inteligenta. O języku w mowie i piśmie”, który ukazał się w lutym 2014 r.

Prof. Adam Łukaszewicz jest z wykształcenia archeologiem śródziemnomorskim, a w tej dziedzinie trzeba często korzystać z obcojęzycznej literatury. – Już jako student czytałem podręczniki w językach obcych. Dla każdego było oczywiste, że kilka języków trzeba znać – mówi. Nie tylko nowożytne. Profesor nauczył się też łaciny, koptyjskiego i staroegipskiego, a jako papirolog przeważnie czyta teksty starożytne po grecku. Znajomość angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i niderlandzkiego pozwala mu pisać artykuły, czytać fachową prasę i komunikować się z innymi naukowcami. Zastrzega, że stopień opanowania przezeń różnych języków jest zniuansowany. – Ale dla poszczególnych dziedzin archeologii poszczególne języki mają większe lub mniejsze znaczenie – przekonuje. I tak badacz zajmujący się Mezoameryką musi dobrze znać hiszpański, specjalista od północnych wybrzeży Morza Czarnego powinien znać rosyjski, a każdy archeolog pracujący na Bliskim Wschodzie powinien mieć przynajmniej podstawową znajomość arabskiego.

Wielojęzyczni, czyli kim są poligloci

Ludzi, którzy potrafią komunikować się lub pisać w wielu językach, nazywamy poliglotami od greckiego słowa polýglōttos lub polýglōssos, które oznacza właśnie wielojęzyczny. Wzbudzali oni zainteresowanie co najmniej od początku XIX w., kiedy po świecie rozniosła się wieść, że boloński kardynał Giuseppe Mezzofanti włada co najmniej 50 językami, a podstaw jednego z nich nauczył się ponoć w ciągu jednej nocy, ponieważ rano chciał wysłuchać spowiedzi mówiących tym językiem więźniów skazanych na śmierć.

Poliglotą był też Heinrich Schliemann, niemiecki archeolog amator, któremu znajomość języków ułatwiła najpierw robienie interesów niemal w całej Europie, a potem zrealizowanie marzeń o odkryciu Troi, Myken i Tirynsu. Wiele języków znali też wielcy lingwiści: Jean-François Champollion, który dzięki ich znajomości odczytał starożytne hieroglify, William Jonem, który w trakcie studiów nad sanskrytem odkrył, że struktura tego języka przypomina znaną mu już grekę i łacinę, i stworzył pojęcie języka indoeuropejskiego, oraz twórca esperanto Ludwik Zamenhof.

Dziś kilkoma językami mówi grecki duchowny prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Służąc jako młody chłopak w tureckim wojsku opanował ten język, a potem podczas studiów w Monachium i w szwajcarskim Bossey do znajomości klasycznej greki i łaciny dołożył jeszcze umiejętność mówienia po niemiecku, włosku, francusku i angielsku. W zdolnościach lingwistycznych nie ustępował mu Jan Paweł II, który biegle posługiwał się angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim i łaciną.

Zdolności wrodzone czy nauczone?

Ludzie wciąż zastanawiają się, czy zdolności poliglotów są wrodzone czy wyuczone. Według prof. Loreine Obler, neurolingwistki z nowojorskiego City University, za wielojęzyczność odpowiada jedno i drugie po trochu. „Mózgi niektórych ludzi są po prostu zaprogramowane na naukę języka” – tłumaczy i dodaje, że „chłonność mózgu zwiększa się wraz z poznawaniem kolejnych języków. A nauczenie się drugiego języka w młodym wieku pomaga w poznaniu trzeciego, nawet jeśli nie jest on spokrewniony”. Potwierdza to prof. Cristina Sanz z Georgetown University, która w 2000 r. przetestowała hiszpańskich uczniów szkół średnich i wykazała, że ci, którzy wcześniej oprócz hiszpańskiego znali biegle kataloński, mieli przewagę na lekcjach angielskiego. Według badaczki, osoby bilingwalne wiedzą, na co zwracać uwagę, poznając kolejny język, nauczyły się już, jak się ich uczyć. A Annabelle Chapman, 22-letnia studentka z Oksfordu, uważa, że najtrudniej jest nauczyć się pierwszego obcego języka, bo wiele osób nie potrafi pokonać bariery wstydu i strachu przed mówieniem. – To jest widoczne w Anglii, gdzie języki obce już nie są obowiązkowe w liceum. Na mojej uczelni są bardzo zdolni ludzie, ale niektórzy znają wyłącznie angielski – mówi Annabelle, która zna aż siedem języków, ale – przyznaje – było jej o tyle łatwiej, że angielskiego i polskiego uczyła się w domu, rozmawiając z ojcem Brytyjczykiem i mamą Polką.

Nie ma jednej metody, która byłaby dobra dla każdego, kto uczy się języka. Adam Łukaszewicz słuchał w latach 60. audycji w różnych językach w radiu. Czytał też teksty literackie, często na głos, i zawsze później rozmawiał o nich z nauczycielem. Sporo też uczył się na pamięć, bo – jak mówi – staroświecka metoda uczenia się tekstów literackich na pamięć pozwala przyswajać sobie prawidłowe wyrażenia, zarówno w językach martwych, jak i żywych. Natomiast Katarzyna Wilczek, redaktorka i filolog, zawsze uczyła się pisząc. Do każdego nowego języka – a zna ich sześć, pięć nowożytnych i łacinę – zakładała zeszyt, w którym zapisywała słówka, reguły i przerabiała kolejne ćwiczenia. – To jest kwestia liczby, jak przerobi się na jakąś strukturę gramatyczną 500 ćwiczeń, to siłą rzeczy coś musi zostać w głowie – wyjaśnia. Tłumaczyła też ze słownikiem piosenki Beatlesów i czytała kryminały Agathy Christie, które są dobre na początek, kiedy nie zna się jeszcze dobrze słownictwa i łatwo się zniechęcić. Dopiero później przerzuciła się na długie powieści, i z każdej z nich zapamiętywała 10 do 12 nowych słów.