Historia POLITYKI

1957

W stopce redakcyjnej pierwszego numeru Polityki figurują nazwiska ośmiu członków KC PZPR. W pierwszym roku swojego istnienia był raczej „nudną polityczną piłą”, wypełnioną dywagacjami ideologów i działaczy. Pierwszym redaktorem naczelnym zostaje Stefan Żółkiewski, a pierwsza siedziba redakcji mieści się na XI piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

1958

Redaktorem naczelnym zostaje Mieczysław Franciszek Rakowski. Z redakcji odchodzą członkowie KC, a na ich miejsce przychodzą młodzi zdolni dziennikarze: Daniel Passent, Marian Turski, Dariusz Fikus, Andrzej Krzysztof Wróblewski, Ryszard Kapuściński. Gazeta zaczyna opisywać życie.

1959

Powołanie Nagrody Historycznej Polityki. Przeprowadzka redakcji w Aleje Jerozolimskie.

1961

Danielowi Passentowi udaje się zdobyć dla Polityki prawo do opublikowania Pamiętników Adolfa Eichmanna. Poza Polityką wyznania zbrodniarza drukuje tylko magazyn „Life”. Sprzedaż Polityki w ciągu roku rośnie z kilkunastu do ponad 70 tys. egzemplarzy.

Lata 60.

Akcje, cykle i dyskusje inicjowane przez Politykę wchodziły w myślowy obieg, zdobywały dla pisma kolejne kręgi czytelników: prawników, nauczycieli, lekarzy, wykładowców uniwersyteckich, a zwłaszcza inteligencji technicznej i menedżerów. Publicystyka ekonomiczna Fikusa, Wróblewskiego, Paszyńskiego, Kleera budowała wizerunek Polityki lansującej pragmatyzm, pozytywizm, zdrowy rozsądek i snującej wizje socjalizmu z ludzką twarzą.

1968

Po artykule Rakowskiego „Ludzie i socjalizm” POLITYKĘ atakuje partyjny beton. Pismo oskarżono o menedżeryzm i popieranie socjalizmu rynkowego. Nie przez to, co pisała, ale raczej przez to, czego nie pisała, POLITYKA wyszła z Marca zachowując twarz. Na tle ówczesnej prasy to było bardzo dużo. Tytuł niepublikowanej polemiki Dariusza Fikusa z Tadeuszem Kurem (zajadłym marcowym publicystą) – „Kur wie lepiej”, krążył po Warszawie jako anegdota.

Lata 70.

Lata 70. POLITYKA witała w luksusowej sytuacji. Nie ona realizowała linię partii, ale wręcz przeciwnie: nowy sekretarz partii Edward Gierek przejął wiele pomysłów głoszonych przez pismo. Kościół odbierał gazetę jako instytucję otwartą i umiarkowaną. Cała ówczesna elita intelektualna (z Jadwigą Staniszkis i Januszem Korwin-Mikkem włącznie) przynosiła tu teksty, uznając, że jest to miejsce, gdzie nie tylko można, ale wręcz wypada drukować.

1973

Po raz kolejny padają zarzuty z kręgów władzy o czarnowidztwo. Reporterzy znowu tropią w terenie absurdy, publicyści wołają o zdrowy rozsądek, a Rakowski bierze na siebie tzw. serwituty polityczne, które musiały się ukazywać.

1976

Wypadków radomskich nie można było nie zauważyć. I ukazał się reportaż „Płakały a broniły”, kwitujący to, co się stało, jako chuligański wybryk grupy społecznych mętów (napisany zresztą pod pseudonimem przez późniejszego opozycjonistę). POLITYKA przyjęła pozycje oportunistyczne. Próbowano co prawda inicjować jeszcze kolejne dyskusje, jak choćby „dobry fachowiec, ale bezpartyjny”, ale w kraju wrzało, a tygodnik pisał o kulturze i sprawach zagranicznych. Po raz pierwszy w swojej historii od lat POLITYKA nie nadążała za rzeczywistością.

1980

POLITYKA nie zdążyła na Sierpień. Solidarność była powstańczą armią, a tej redakcji z powstańcami nigdy nie było po drodze. Dziennikarze jeździli na Śląsk, do Szczecina, obwąchiwali ludzi opozycji, zapraszali do domów. Po staremu próbowano szukać kompromisów. Za ciasno robiło się i w Polsce, i w redakcji. Kilka osób opuściło Politykę. Jerzy Urban zrezygnował z funkcji szefa działu krajowego – stwierdził, że nie jest w stanie kierować zespołem coraz wyraźniej zdominowanym przez opozycję.

1981

Po ogłoszeniu stanu wojennego POLITYKĘ co prawda ominął upokarzający proceder weryfikacji dziennikarzy, ale 11 osób opuściło zespół redakcyjny, dokonując swoistej samoweryfikacji. Ci, którzy odeszli, nie tylko nie okazywali pismu wrogości, ale potwierdzone czynem przywiązanie. Istniała niepisana umowa, że każdy odchodzący poleci kogoś na swoje miejsce.

1982

Redaktorem naczelnym zostaje Jan Bijak. M.F. Rakowski przechodzi już na stałe do polityki. Gazeta, zmagając się z cenzurą, próbuje szukać wyjścia z partyjnego impasu i gospodarczego kryzysu.

1989

POLITYKA zostaje rzucona na głębokie wody wolnego rynku i próbuje się odnaleźć w nowej sytuacji. W 1990 r. pismo zostaje przekazane w ręce załogi i zespołu redakcyjnego, utworzona z mocy prawa spółdzielnia otrzymuje z komisji likwidacyjnej RSW Prasa Książka Ruch tytuł, trochę starych sprzętów biurowych i pożyczkę na rozruch, którą należało szybko spłacić. Formuła spółdzielni okazała się tyleż darem (zespołowi nie narzucono nowego naczelnego z rozdania), co dość archaicznym jak na trudny konkurencyjny rynek gorsetem. Krzesło motorniczego w tramwaju na kapitalistyczny rynek zajął w sposób naturalny dział ekonomiczny.

1993

Pierwsza edycja nagrody kulturalnej Paszporty Polityki oraz pierwsza edycja Rankingu Posłów POLITYKI, przygotowywanego przez Janinę Paradowską. Redakcja urządza się przy ul. Miedzianej.

1994

Redaktorem naczelnym zostaje Jerzy Baczyński. Konsekwentnie prze do zmiany formuły na magazynową, przełamując wcale niebłahe obawy w zespole, że gazeta tracąc format w sensie fizycznym, straci takiż w sensie intelektualnym.

1995

W październiku ukazuje się pierwszy kolorowy numer tygodnika, co przekłada się na sukces czytelniczy i finansowy. Sprzedaż w ciągu następnych kilku lat osiąga średni poziom 250 tys. egzemplarzy.

1997

Startuje strona internetowa POLITYKI i pierwszy adres mailowy do korespondencji z czytelnikami. W ramach obchodów 40-lecia POLITYKI redakcja funduje nagrodę „Kamienie milowe POLITYKI” dla tych, którzy odmienili losy Polski i Europy – jej laureatami zostają Jacques Delors, Michaił Gorbaczow i Tadeusz Mazowiecki. W ramach obchodów odbywa się także wystawa jubileuszowa „Rysownicy POLITYKI 1957-1997” w Muzeum Karykatury z pracami m.in. Szymona Kobylińskiego, Andrzeja Mleczko, Andrzeja Czeczota, Marka Raczkowskiego.

1998

POLITYKA zostaje współudziałowcem stacji radiowej o charakterze informacyjno-publicystycznym, początkowo pod nazwą Inforadio, obecnie TOK FM.

2001

POLITYKA przeprowadza się do swojej własnej siedziby na Słupecką. Odbywa się pierwsza edycja akcji stypendialnej kierowanej do młodych naukowców pod hasłem „Zostańcie z nami!”. POLITYKA zaczyna wydawać tygodnik FORUM. Powstaje pierwszy Salon POLITYKI – w Krakowie w Piwnicy pod Baranami, prowadzony przez Janinę Paradowską. Następne organizowane będą we Wrocławiu (2002), Białymstoku, Elblągu i Sopocie (2003), Pile i Lublinie (2004), Katowicach i Łodzi (2005), Poznaniu (2006) i Toruniu (2009), a także Salon Naukowy w siedzibie redakcji.

2004

POLITYKA buduje swój przyczółek na Mazurach. Wyremontowana leśniczówka w Niborku służy jako dom pracy twórczej, centrum konferencyjne i ośrodek wypoczynkowy. Zostaje powołana Nagroda im. Barbary Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy. Startuje pierwsza edycja Letnich Ogrodów POLITYKI w Elblągu, współorganizowana z Biblioteką Elbląską.

2005

POLITYKA świętuje 10 lat w kolorze.

2006

POLITYKA jest najlepiej sprzedającym się tytułem wśród wszystkich tygodników opinii. Pojawia się także w postaci e-wydania.

2007

Huczne obchody 50-lecia powstania POLITYKI. Redakcja organizuje urodzinowy bal dla byłych współpracowników, obecnych i byłych autorów oraz ludzi kultury, mediów, polityki (przybywają m.in. Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Aleksander Kwaśniewski, Adam Rotfeld, Jan Rokita, Waldemar Pawlak, Mieczysław F. Rakowski, Hanna Krall, Andrzej Wajda, Józef Hen, Janusz Głowacki, Krystyna Kofta, Marek Kondrat). Odbywa się też jubileuszowy panel, podczas którego Mieczysław F. Rakowski oraz prof. Tadeusz Drewnowski i Michał Radgowski (w Polityce do 1981 r.), a także obecni publicyści i dziennikarze: prof. Wiesław Władyka, Ewa Winnicka i red. nacz. Jerzy Baczyński rozmawiali o ciągłości historii POLITYKI. Dla czytelników zostaje zorganizowany dzień otwarty.

2008

POLITYKA zaczyna wydawać kolekcje książkowe, muzyczne i filmowe, m.in. kolekcję książek dla dzieci „Cała Polska Czyta Dzieciom”, kolekcję filmów Planeta Ziemia we współpracy z BBC, czy kolekcję jazzową we współpracy z legendarną wytwórnią Blue Note. Jako odrębne wydawnictwa specjalne POLITYKA zaczyna wydawać swoje wcześniejsze dodatki - jako pierwsze Pomocnik Historyczny POLITYKI pt. „1918. Niepodległość”. Startuje projekt POLITYKA auf Deutsch – wybrane teksty z POLITYKI są dostępne w języku niemieckim na stronie POLITYKI i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

2009

POLITYKA i Collegium Civitas otwierają Szkołę Filozoficzną Tadeusza Gadacza, czyli studia podyplomowe z filozofii XX wieku. Startuje www.presseurop.eu - pierwszy europejski, wielojęzyczny portal informacyjny z najlepszymi artykułami prasy światowej, komentarzami, opiniami, reportażami i analizami z 27 krajów UE, którego polskim partnerem jest tygodnik "Forum", wydawany przez POLITYKĘ.

2010

Jerzy Baczyński zostaje Laureatem nagrody specjalnej im. Andrzeja Woyciechowskiego „Dziennikarz 20-lecia”. Od października POLITYKA wydawana jest w wersji do słuchania jako AudioPolityka.

2011

Nagroda „Zostańcie z nami!” zmienia formułę i przekształca się w Nagrody Naukowe POLITYKI. Collegium Civitas i POLITYKA uruchamiają drugi wspólny kierunek studiów podyplomowych: Szkoła Socjologiczna Zygmunta Baumana „Nasz wspaniały świat? Nowoczesność klasyczna i zglobalizowana”.

POLITYKA wchodzi na iPada i jako pierwszy tygodnik w Polsce trafia na Kindla.

2012

Startuje pierwsza edycja Nagrody Architektonicznej POLITYKI – konkurs mający na celu zwrócenie uwagi na jakość przestrzeni publicznej w Polsce i promować najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne.

Premierę rynkową ma POLITYKA CYFROWA umożliwiająca lekturę pełnych wydań POLITYKI na komputerach, tabletach, smartfonach i e-czytnikach za pomocą wszystkich najpopularniejszych formatów: PDF, epub, mobi oraz mp3.

2013

POLITYKA przekształca się ze spółdzielni w spółkę komandytowo-akcyjną. Decyzja o przekształceniu dawnej Spółdzielni wydającej Politykę od 1990 r. została podjęta jednomyślnie, a nowa firma pozostaje nadal w rękach jej pracowników.

Paszporty Polityki świętują jubileusz 20-lecia.

W kwietniu pojawia się pierwszy numer Nowego FORUM jako dwutygodnika (wydawanego przez POLITYKĘ od 2001 roku). Zmienia się layout i zawartość pisma – dotychczasowy koncept polegający na wyłącznym zamieszczaniu przedruków z prasy zagranicznej został poszerzony o publikację własnych opracowań i artykułów. Pojawiło się więcej dynamicznych zdjęć najlepszych fotografów i ilustracji najbardziej rozpoznawalnych światowych rysowników.

Pod koniec kwietnia powstaje Polityka Insight (PI) – centrum analityczne, przygotowujące codzienny serwis analiz polityczno-gospodarczych w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz budujący powiązaną z nim bazę wiedzy i archiwum analiz www.politykainsight.pl

Polityka po raz ósmy z rzędu jest liderem sprzedaży w segmencie tygodników opinii.