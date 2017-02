Koncert Tansman – Klecki w Muzeum POLIN w Warszawie

2 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie orkiestra pod batutą Maestro Jerzego Maksymiuka wykona V Symfonię Tansmana oraz Sinfoniettę na orkiestrę smyczkową Pawła Kleckiego. Razem z solistą Łukaszem Długoszem wykonają również Concertino na flet i orkiestrę Pawła Kleckiego. Prawykonanie światowe oraz prapremiera polska utworów Kleckiego odbędą się w Łodzi zaledwie kilka dni przed koncertem w Muzeum POLIN. Rękopisy tych utworów, niszczonych przez reżim nazistowski w latach 30. XX wieku, po wojnie zostały odnalezione i zrekonstruowane przez Tansman Festival we współpracy z muzykologami z całego świata.

Aleksander Tansman i Paweł Klecki to artyści urodzeni w Łodzi w ostatnich latach XIX wieku. Tansman na arenie międzynarodowej zdobył uznanie jako kompozytor. Klecki, w Polsce niestety na wiele lat zapomniany, na świecie określany był mianem mistrza batuty. Obaj swoją przyjaźń i drogę muzyczną rozpoczęli w Łodzi i w Warszawie, a następnie z powodu wojny wyemigrowali – Tansman do Hollywood, w czym pomógł mu sam Charlie Chaplin, a Klecki do Szwajcarii.

Aleksander Tansman współtwo­rzył neoklasycyzm w muzyce światowej i był reprezentantem tego kierunku w muzyce polskiej. Jako 21-latek zdobył trzy pierwsze nagrody w pierwszym organizowanym w niepodległej Polsce konkursie kompozytorskim. Podczas koncertu w Muzeum POLIN, z bardzo bogatego dorobku artystycznego kompozytora, publiczność wysłucha jego V symfonii.

Paweł Klecki, znany na świecie jako Paul Kletzki, był kompozytorem i dyrygentem, jednak to ta druga rola przyniosła mu światowy rozgłos. Studia muzyczne odbywał w Warszawie, później w Berlinie, gdzie w wieku 25 lat, jako najmłodszy dyrygent w historii, prowadził orkiestrę Filharmoników Berlińskich. Jego dzieła, częściowo zniszczone przez nazistów, zostały przypadkowo odnalezione po wojnie, a w ostatnich latach poddawane są rekonstrukcji. Słuchacze koncertu w Muzeum POLIN, jako jedni z pierwszych, będą mieli okazję do wysłuchania tych zaginionych dzieł I połowy XX wieku.

Koncerty w Muzeum POLIN i podczas Tansman Festival nie są pierwszym spotkaniem Sinfonii Varsovii z muzyką łódzkiego kompozytora. We wrześniu do sprzedaży trafił album 39’45 z polską muzyką okresu wojennego, na której orkiestra pod batutą Jerzego Maksymiuka wykonuje Rapsodię polską Tansmana z 1940 roku. Jest to jednocześnie kolejna w tym roku wydana płyta z Maestro Maksymiukiem. Z okazji jubileuszu 80 urodzin Maestro, w styczniu został wydany dwupłytowy album CD – prezent Sinfonii Varsovii dla wieloletniego Przyjaciela. W dniu koncertu w Muzeum POLIN, czyli 2 grudnia, do sprzedaży trafi płyta winylowa z wyborem utworów z albumu MAKSYMIUK I Sinfonia Varsovia.

Miejsce: audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Data: 2 grudnia 2016 r., godz. 19.00

Bilety: www.polin.pl i w kasach Muzeum POLIN

Szczegółowy program: www.sinfoniavarsovia.org