Rafał Kalukin w POLITYCE

Miło nam poinformować, że wraz z Nowym Rokiem do zespołu naszego tygodnika dołączył Rafał Kalukin – do niedawna dziennikarz „Newsweeka”, gdzie przez ostatnie pięć lat opisywał i komentował polską politykę. W POLITYCE chce podjąć nowe wyzwania i spróbować nowych form dziennikarskich. Rafał ze znawstwem tłumaczy mechanizmy rządzące sceną polityczną, często wraca do najnowszej historii, szuka analogii, niebanalnych porównań. Sam o sobie mówi, że jest „niedokończonym psychologiem z Gdańska”, ponieważ na piątym roku przerwał studia na Uniwersytecie Gdańskim. Publikował w „Głosie Wybrzeża”, w „Gazecie Gdańskiej”, a od 1998 r.