Kolejna debata z cyklu BBC World Questions już 7. lutego

BBC World Questions umożliwia odbiorcom spotkanie z politykami i liderami twarzą w twarz i zadanie im pytań bez udziału pośredników.

W tym miesiącu przedstawiający kluczowe głosy wybitnych panelistów program radiowy BBC World Questions przybywa do Polski.

Polska przeżywa epokową zmianę polityczną. Liderzy opozycji twierdzą, że partia rządząca – Prawo i Sprawiedliwość – ogranicza demokratyczną wolność i paraliżuje Trybunał Konstytucyjny, by nie mógł on zawetować programu rządu. Lider partii Jarosław Kaczyński mówi, że opozycja odmawia zaakceptowania zwycięstwa jego partii w wyborach 2015 roku i jej nieprzerwanej popularności w całym kraju. Doszło do blokady parlamentu, ulicznych demonstracji, a rząd jest zdecydowany, by skorzystać ze swojego mandatu w celu wdrożenia głębokich reform.

To moment kulminacyjny w kraju Unii Europejskiej, który często bywał w samym środku wydarzeń historycznych. W centrum Warszawy Jonathan Dimbleby oraz panel polityków i twórców opinii dyskutują z publicznością o nowej erze zmian w Polsce.

Program zostanie nagrany 7 lutego 2017 w Zamku Ujazdowskim (budynek Laboratorium), mieszczącym się przy ulicy Jazdów 2 w Warszawie.

Wydarzenie rozpoczyna się o 18.00 i będzie się składało z koktajlu, części artystycznej oraz debaty. Bardzo prosimy o punktualne przybycie.

Aby zarezerwować miejsce, należy napisać na adres: adres arts[at]britishcouncil.pl do 27 stycznia.

BBC World Service w każdym tygodniu dociera do 246 milionów odbiorców na całym świecie za pośrednictwem radia, telewizji i kanałów cyfrowych, by przekazywać wiadomości – zarówno w języku angielskim, jak i w serwisach tworzonych w 28 innych językach.

Częścią BBC World Service jest kanał BBC Learning English, który pozwala publiczności z całego świata uczyć się angielskiego. Serwisy informacyjne BBC, do których, oprócz BBC World Service, należą także: kanał telewizyjny BBC World News i bbc.com/news docierają do 320 milionów ludzi tygodniowo.

BBC World Questions to wydarzenie w całości anglojęzyczne, organizowane w partnerstwie z British Council.