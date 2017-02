Krakowski medal dla naczelnego

Mamy zaszczyt poinformować, że redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński został uhonorowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe Kraków oraz miesięcznik „Kraków” przyznawanym raz w roku medalem „Za mądrość obywatelską”. Kolegium redakcyjne pisma doceniło go za „wnikliwe i obiektywne komentowanie naszej rzeczywistości”, a także utrzymywanie POLITYKI w czołówce polskiej prasy. Jak podkreślano, w swoich cotygodniowych felietonach na łamach POLITYKI Jerzy Baczyński „stroni od modnych dziś brutalnych ataków, zachęca do dialogu i po prostu do myślenia. To są wartości dziś bezcenne, w epoce wielkiego społeczno-politycznego zamieszania i naporu języka kłamliwego i bełkotliwego, ogłupiającego użytkowników, obniżającego poziom kultury”.