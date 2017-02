Poradnik Psychologiczny „Ja My Oni” od 15 lutego: Kobieta. Instrukcja obsługi

Kobiety są tak trudne do przejrzenia, ponieważ każda z nich stanowi wyjątek od reguły – powiedział kiedyś Vittorio de Sica, słynny włoski reżyser, neorealista. Ten akurat aforyzm stanowi wyjątek wśród tysięcy innych, jakie przez stulecia – ba, tysiąclecia – poświęcono zagadce kobiecości. Albowiem z reguły aforyści próbują zidentyfikować i nazwać jakąś esencję, jakiś wspólny fizyczno-duchowy mianownik dla wszystkich osób płci żeńskiej. Generalizuje w ten sposób mądrość ludowa. Cóż, uogólnień od ponad wieku poszukują badacze akademiccy, niestrudzenie tropiąc domniemane różnice między kobietami a mężczyznami pod względem intelektu, osobowości, emocjonalności, budowy i funkcjonowania mózgu.

Z jednej strony kobiety ekscytują mężczyzn właśnie tajemniczością swej natury. Niektórzy twierdzą, że gdyby one stały się raptem proste i czytelne, zniknęłaby z tego świata fascynacja, miłość, chęć do przedłużania gatunku. Słowem, katastrofa.

Z drugiej strony – nic tak mężczyzn nie wkurza, jak właśnie nieprzenikniona zagadkowość partnerek (ale też podwładnych, szefowych, koleżanek, matek, córek itd.). Słowem, dramat.

No więc, na czym ta inność kobiety polega? Co wynika z przypisanej jej biologicznej roli – jakie to niesie uroki i udręki? Co to znaczy być nią we współczesnym, wymagającym świecie?

Daliśmy temu wydaniu tytuł „Kobieta: instrukcja obsługi – zwłaszcza dla mężczyzn”. Następny numer Poradnika będzie bliźniakiem: „Mężczyzna: instrukcja obsługi – zwłaszcza dla kobiet”. Jednakowoż wierzymy, że oba wydania znajdą i czytelniczki, i czytelników. Każdy bowiem może wypatrzyć w nich instrukcję obsługi dla samego siebie. Człowieka, który pod wieloma względami jest oczywiście wyjątkiem od reguł.

Ewa Wilk

