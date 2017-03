Jerzy Baczyński uhonorowany medalem „Za mądrość obywatelską”

Redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński został uhonorowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe Kraków oraz miesięcznik „Kraków” przyznawanym raz w roku medalem „Za mądrość obywatelską”.

Kolegium redakcyjne pisma doceniło go za „wnikliwe i obiektywne komentowanie naszej rzeczywistości”, a także utrzymywanie POLITYKI w czołówce polskiej prasy.

Wręczenie nagrody odbyło się w czwartek, 2 marca br., podczas uroczystości w krakowskim ratuszu.

Redaktor naczelny miesięcznika „Kraków” Jan Pieszczachowicz podkreślał, że POLITYKA to instytucja, która „całe szczęście, że jest”. I musi trwać. – To wasze pismo tak naprawdę walczy z głupotą – mówił Pieszczachowicz, zwracając uwagę, że nie bez przyczyny Jerzy Baczyński otrzymał medal akurat za mądrość. Wspominał też o Janinie Paradowskiej, która kiedyś pisywała felietony także do miesięcznika „Kraków”.

Prof. Wiesław Władyka w laudacji mówił, że dobra redakcja to połączenie fabryki z kawiarnią. I oto w POLITYCE dba właśnie Jerzy Baczyński. Opowiadał o ogromnym zaangażowaniu Jerzego Baczyńskiego w prowadzenie gazety i troskę o jej jakość. – Myślę, że wszystkie przekonania Jerzego, które wpływają na jego pracę, dają się sprowadzić do obywatelskości – podkreślał.

Prezydent Jacek Majchrowski dziękował Jerzemu Baczyńskiemu za to, że w czasach, w których żyjemy, jest takie pismo jak POLITYKA. Podkreślał także, że POLITYKA pozwala zachować wiarę w standardy dziennikarstwa. Jerzemu Baczyńskiemu dziękowali także krakowscy autorzy POLITYKI: Adam Szostkiewicz, prof. Jan Hartman i Krzysztof Burnetko. – Obywatelskość Jerzego Baczyńskiego polega na tym, że nie uległ chorobie tzw. bezstronności, która polega na powtarzaniu, że prawda leży zawsze pośrodku. Tak nie zawsze jest. I na tym polega rzetelność – mówił Krzysztof Burnetko.

Sam laureat podkreślał, że jest jednocześnie skrępowany i wdzięczny. – Doceniam, że Kraków nagradza warszawiaka. Jedyna okoliczność łagodząca to to, że się wywodzę z Otwocka. Zostałem ustawiony jako dwunasty laureat w szeregu osób dla mnie absolutnie wyjątkowych. Każda z tych osób to jest legenda dla polskiej inteligencji i państwowości. Znaleźć się w tym gronie jest czymś absolutnie niezwykłym – mówił.

Medal za odwagę w obronie demokracji

Redaktor naczelny POLITYKI jest dwunastym laureatem tego wyróżnienia. W prestiżowym gronie osób uhonorowanych wcześniej medalem „Za mądrość obywatelską” znaleźli się: Andrzej Zoll, Leszek Balcerowicz, Karol Modzelewski, Kazimierz Kutz, Jerzy Stępień, Adam Daniel Rotfeld, Andrzej Romanowski, Wiesław Myśliwski, Bronisław Łagowski, Ewa Łętowska, ks. Michał Heller.

Nagrodę ustanowił w 2006 r. miesięcznik „Kraków”. Przyznaje ją zespół redagujący miesięcznik po zasięgnięciu opinii grona współpracowników. Medal przyznaje się za szczególne zasługi i odwagę w obronie zasad demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, za rzetelność i profesjonalizm w pełnieniu przez laureata funkcji, za przestrzeganie zasad przyzwoitości w życiu publicznym.

