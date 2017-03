Medal dla Jerzego Baczyńskiego

Z dumą odnotowujemy, że redaktor naczelny POLITYKI odebrał w ubiegłym tygodniu z rąk prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” Jana Pieszczachowicza Medal „Za mądrość obywatelską”. Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe Kraków oraz miesięcznik „Kraków” za „szczególne zasługi i odwagę w obronie zasad demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, za rzetelność i profesjonalizm oraz za przestrzeganie zasad przyzwoitości publicznej”.

Kapituła nagrody doceniła Jerzego Baczyńskiego także za „wnikliwe i obiektywne komentowanie naszej rzeczywistości”, za „stronienie od brutalnych ataków, zachęcanie do dialogu i po prostu do myślenia”, a także utrzymywanie POLITYKI w czołówce polskiej prasy. Prezydent Majchrowski dziękował redaktorowi naczelnemu POLITYKI za to, że „uczynił z niej najważniejszy tygodnik polskiej inteligencji”. Sam laureat, odbierając nagrodę, mówił o tym, czym dla niego jest „mądrość”, jak ją rozumie; zwracał też uwagę, że dziś to pojęcie anachroniczne, zastępowane innymi słowami, a Kraków jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie wciąż można tego pojęcia używać. – Zostałem ustawiony jako dwunasty laureat tej nagrody w szeregu osobistości zupełnie niezwykłych, które podziwiam i darzę szacunkiem; wiele z tych osób uważam za swoich nauczycieli, mistrzów.