"Spirit" Depeche Mode. Nowa,14. płyta w karierze zespołu!

„Spirit„ to efekt początku współpracy Depeche Mode z producentem Jamesem Fordem z Simian Mobile Disco (odpowiedzialnym za płyty m.in. Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys) i pierwsza nowa muzyka zespołu od czasu wydanej w 2013 roku i świetnie przyjętej płyty „Delta Machine”, która zadebiutowała na 1. miejscu oficjalnych zestawień sprzedaży płyt w 12 krajach, także w Polsce. Album zbiera znakomite noty od wszystkich, którzy mieli okazję się z nim zapoznać – Magazyn Q uznał go za „jeden z najmocniej naładowanych energią albumów Depeche Mode od lat”.

Wersja deluxe zawierać będzie dodatkowo 28-stronicowy booklet ze specjalną okładką i unikalnymi zdjęciami, a także 5 remixów przygotowanych przez Depeche Mode, Matrixxmana i Kurta Uenalę, zatytułowanych 'Jungle Spirit Mixes'. Wersja winylowa 'Spirit' ukaże się na 2 winylach 180g z tracklistą płyty w wersji standard i specjalnym grawerowaniem na stronie B drugiego krążka. W Polsce dostępna będzie także specjalna wersja płyty ze specjalną przypinką z nowym logo Depeche Mode. Okładka i wszystkie zdjęcia z sesji do 'Spirit' są dziełem stałego współpracownika kreatywnego zespołu - a także uznanego filmowca - Antona Corbijna.

Gahan o płycie 'Spirit': "Jesteśmy wyjątkowo dumni z tej płyty i nie możemy się doczekać, aż podzielimy się nią ze wszystkimi. James Ford z ekipą umożliwił nam nagranie dzieła równie mocnego w warstwie brzmieniowej, jak i słownej."



Oficjalna polska premiera płyty Depeche Mode „Spirit” : 16 marca, start 21:30 , barStudio (Warszawa, plac Defilad 1), wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona).

Wydawca: Sony Music