Strajk Kobiet w POLITYCE

W dniu Międzynarodowego Strajku Kobiet (8 marca) zorganizowaliśmy w naszej redakcji dyskusję poświęconą sytuacji kobiet w Polsce: jak przetrwać to, co się teraz w sprawie kobiet dzieje? Co możemy zrobić, by nie pozwolić władzy na więcej? Jakie strategie działania przybrać? Punktem wyjścia do dyskusji był raport „Kobiety przeciw »Panom«”, który opublikowaliśmy w ostatnim numerze POLITYKI. Skala zmian wprowadzanych przez PiS i uderzających w prawa kobiet okazała się miażdżąca.

Do dyskusji, oprócz czytelników, zaprosiliśmy byłą pełnomocnik rządu ds. równego traktowania (2014–15) prof. Małgorzatę Fuszarę, Annę Karaszewską z Kongresu Kobiet, Joannę Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku, Krystynę Kacpurę z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, prof. Eleonorę Zielińską, mec. Monikę Gąsiorowską.

Martyna Bunda, szefowa działu społecznego POLITYKI, przekonywała, że to, co zaczęło się w Polsce w październiku ub.r. (Czarny Protest), to nie chwilowy i emocjonalny zryw, ale proces przebudzania się społeczeństwa. Anna Karaszewska podkreślała, że powstawanie w całym kraju nieformalnych stowarzyszeń i aktywizacja kobiet napawają wielkim optymizmem, zwłaszcza że władza niszczy inne demokratyczne instytucje.