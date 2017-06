13.Festiwal Skrzyżowanie Kultur!

Wiele kultur świata uznaje trzynastkę za szczęśliwą liczbę i właśnie dlatego tegoroczna edycja festiwalu będzie szczególna. Wszyscy, którzy wierzą w przesądy, przekonają się, że muzyka płynąca z festiwalowej sceny potrafi odczarować nawet największego pecha. Starożytni Egipcjanie otaczali trzynastkę szacunkiem i czcią, ponieważ wiązała się z nieśmiertelnością ludzkiej duszy. W Chinach liczba ta jest znakiem szczęścia i dobrobytu, a na ludzi urodzonych 13 dnia miesiąca patrzy się z zazdrością, wierząc, że to oni są ulubieńcami fortuny. Aztekowie z kolei uważali trzynastkę za liczbę świętą. Są takie miejsca na ziemi, w których ludzie interpretują tę liczbę jako zmierzenie się z trudnościami – pokonanie ich zapowiada szczęście, odrodzenie i nowy początek. We wszystkich czasach i na wszystkich kontynentach trzynastka wzburza umysły i przyciąga do siebie jak magnes.

Jak mówią Organizatorzy, tegoroczna edycja będzie na pewno intrygująca, niezwykła, tajemnicza – a to za sprawą prawdziwego kalejdoskopu gwiazd oraz nowych muzycznych propozycji. W programie znaleźli się wybitni artyści z Indii, Kolumbii, Algierii, Mali, Francji, USA, Sierra Leone, Turcji, a także Albanii i Węgier. Jak co roku w ramach tematycznego bloku Sounds Like Poland jeden dzień dedykowany będzie wyłącznie polskim zespołom.

Duża część programu poświęcona będzie Indiom i Kolumbii. Festiwalowicze będą mogli uczestniczyć w różnych formach wydarzeń wokół wiodących krajów – zaczynając od koncertów i warsztatów, na panelach dyskusyjnych i filmach dokumentalnych kończąc. Jednak zdecydowanie to muzyczne propozycje po raz kolejny zbudują niepowtarzalny wielokulturowy klimat.

Program 13 Festiwalu Skrzyżowanie Kultur

23 września (sobota), godz. 19:00

Marta Gómez (Kolumbia), Taksim Trio (Turcja)

24 września (niedziela), godz. 11:00

Marta Gómez (Kolumbia) dla dzieci

24 września (niedziela), godz. 19:00

Purbayan Chatterjee (Indie), Ranjani & Gayatri (Indie)

25 września (poniedziałek)

Fokus Indie / TBA

26 września (wtorek)

Fokus Kolumbia / TBA

27 września (środa) SOUDS LIKE POLAND

Adam Strug, Kapela ze Wsi Warszawa i muzycy Mazowsza

28 września (czwartek), godz. 19:00 - KOLEKTYW EUROPA

Vołosi feat. Félix X Lajkó (Polska, Węgry), Fanfara Tirana (Albania)

29 września (piątek), godz. 19:00

Kondi Band (Sierra Leone & USA), Baba Zula (Turcja), Meridian Brothers (Kolumbia)

30 września (sobota), godz. 19:00

Ballaké Sissoko & Vincent Segal (Mali, Francja), Aziza Brahim (Algeria)

Bilety do kupienia za pośrednictwem sieci sprzedaży eBilet.pl oraz wkrótce poprzez stronę www.estrada.com.pl

