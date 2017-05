27. Malta Festival Poznań 16-25.06.2017

Zobaczymy m.in. spektakl anonimowych twórców „The Republic of Slovenia”, który opowie o zaangażowaniu tego kraju w nielegalny handel bronią i korupcji polityków. „350 Janez Janša Bottles” przedstawi kolektyw założony przez trzech artystów, którzy zmienili swoje personalia, przybierając imię i nazwisko znanego słoweńskiego polityka. „The Container”, projekt Milicy Tomić, nawiązuje do historii sprzed kilkunastu lat, gdy w Północnym Afganistanie tysiące talibańskich bojowników umieszczono w kontenerach. Drugim projektem tej artystki jest „Sans Souci: Four Faces of Omarska”, dotyczący obozu koncentracyjnego w Omarsce, który obecnie jest fabryką międzynarodowego koncernu. Wiedeński kolektyw God’s Entertainment poprzez projekt „Chauvanism Scanner” sprawdzi, do jakiego stopnia ulegamy szowinistycznym i ksenofobicznym myślom. Oliver Frljić przedstawi spektakl, opowiadający o splocie kiczu i przemocy. „Turbofolk” w jego reżyserii nawiązuje do stylu muzycznego, który największą popularność zyskał w latach 90., w czasie wojny na Bałkanach i był nośnikiem idei nacjonalistycznych. W programie znalazły się także filmy, m.in. przedstawiciela Jugosłowiańskiej Czarnej Fali, serbskiego reżysera Żelimira Žilnika oraz Dušana Makavejeva.

16 czerwca o g. 19 zapraszamy na Bike Bands Opening. W centrum miasta zabrzmi muzyka, będąca połączeniem folku, funku i hip-hopu. Do wykonania tej niezwykłej mieszanki dźwiękowej zaproszono polskiego rapera, beatboxera i producenta muzycznego Łukasza L.U.C Rostkowskiego. Artysta słynie z organizowania miejskich muzycznych akcji Rebel Babel, do których angażuje członków orkiestr, a także rowerzystów i przechodniów. Tak samo będzie w Poznaniu, gdzie ulicami miasta przejadą rowerowe platformy z muzykami grającymi na instrumentach dętych.

Na finał festiwalu planowana jest polska premiera „The Sound of Music” grupy Laibach, która zostanie przygotowana we współpracy zespołu z poznańską Orkiestrą l’Autunno pod gościnną dyrekcją Simona Dvoršaka. Każdą kolejną płytą, występem i wywiadem artyści wyrażają sprzeciw wobec nacjonalizmu i nieufność w stosunku do systemów: politycznych, społecznych i estetycznych. W swojej twórczości dokonują recyklingu symboli i motywów z historii kultury oraz europejskich totalitaryzmów. Ich zdaniem: „Wszystkie sztuki poddane są politycznej manipulacji, z wyjątkiem tych, które same używają języka tej manipulacji”. Na multimedialny koncert 24 czerwca w Parku Wieniawskiego o godz. 22:00 Obowiązuje wstęp wolny!

W programie „Malty” znalazły się także prezentacje spektakli Kate McIntosh i Laurenta Chétouane’a, wspieranych przez europejską sieć instytucji kultury House on Fire. Na placu Wolności zobaczymy solowe wystąpienia aktorów reprezentujących różne pokolenia i style aktorstwa. Na maltańskiej scenie pojawią się Danuta Stenka, Mirosława Żak, Jan Peszek, Mariusz Bonaszewski i Maciej Buchwald. Na festiwalu nie zabraknie projektów tanecznych Stary Browar Nowy Taniec oraz przeglądu najciekawszych wydarzeń z repertuaru m.in. Teatru Nowego i Teatru Polskiego w Poznaniu, Republiki Sztuki Tłusta Langusta, Sceny Roboczej, Teatru Ósmego Dnia, CK Zamek i Polskiego Teatru Tańca.

Plac Wolności w centrum miasta już po raz piąty zamieni się w tętniące życiem miejsce. W Generatorze Malta pojawią się drzewa, leżaki, ogromne poduchy i wielofunkcyjne meble miejskie służące do zabawy, wypoczynku i spotkań. Obok food trucków, sceny, strefy warsztatowej i strefy relaksu powstanie trzydziestometrowy mur, który będzie punktem odniesienia wielu działań.

W czasie festiwalu swoją kulminację będzie miała także Aukcja na rzecz Malty, którą zainicjował Mariusz „Wilk” Wilczyński po doniesieniach medialnych o wstrzymaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 300 tysięcy złotych dotacji na organizację festiwalu. Już ponad 50 artystów i ludzi kultury przekazało swoje prace i cenne przedmioty. Będzie można je licytować od 7 czerwca na portalu charytatywni.allegro.pl i 17 czerwca na placu Wolności. Pomimo trudności Organizatorzy chcą żeby „Malta” pozostała wierna swojej 27-letniej tradycji: była wydarzeniem otwartym na różnorodność, dialog i zawsze prezentowała sztukę na najwyższym poziomie. Uruchomiona została także akcję crowdfundingową „Zostań Ministrem Kultury” na www.wspieramkulture.pl.

W sumie przez dziesięć dni na Malta Festiwal Poznań obejrzymy 290 wydarzeń, stworzonych przez 580 artystów, animatorów i aktywistów z 20 krajów.

Cały program festiwalu oraz informacje o biletach i bezpłatnych wejściówka są dostępne na stronie www.malta-festival.pl.