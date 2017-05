Festiwal Sektor 3.0 już 30 i 31 maja w Warszawie

Festiwal Sektor 3.0 to największe w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu nowych technologii w działaniach społecznych. Weźmie w nim udział blisko 600 osób, w tym 70 krajowych i zagranicznych ekspertów od nowych technologii. Tegoroczne hasło przewodnie Festiwalu to „Shape your future”.

Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele organizacji non profit, biznesu, startupów, administracji publicznej, nauki i mediów. Pierwszego dnia, w Centrum Nauki Kopernik, będą czekać na nich seminaria, wystąpienia polskich i zagranicznych specjalistów, a także testowanie nowinek technologicznych.

Do wyboru będzie także 18 seminariów, między innymi: „Multimedia, dzięki którym ruszysz ludzi z kanapy (Bartłomiej Topa i Łukasz Kościuczuk z Fundacji Synapisis), „Boty domowe i sztuczna inteligencja. Czy czas się bać?” (Aleksandra Przegalińska z Akademii Leona Koźmińskiego) czy „Cyfrowy ekshibicjonizm. Twoja prywatność ma cenę!” (Anna Obem z Fundacji Panoptykon).

Z kolei po zakończeniu części warsztatowej uczestnicy Sektora 3.0 wezmą udział w międzynarodowej debacie. O roli i przyszłości nowych technologii będą rozmawiać, między innymi: prof. Junseok Hwang (Seoul National University, Korea Południowa), Kineret Karin (TechForGood, Singapur), a także Michał Dżoga z Intela oraz Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Drugiego dnia uczestnicy wezmą udział w 10 specjalistycznych warsztatach przygotowanych przez instytucje, organizacje i firmy wspierające wydarzenie (warsztaty odbędą się m.in. w siedzibach firm Intel, Microsoft i Ericsson oraz w Ministerstwie Cyfryzacji).

Sektor 3.0 to nie tylko nazwa Festiwalu - to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach którego organizacje pozarządowe wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne w działaniach społecznych. W rezultacie funkcjonują sprawniej, docierają do większej liczby ludzi, a ich doświadczenia związane z nowymi technologiami inspirują innych do efektywniejszego działania. Za realizację programu Sektor 3.0 odpowiada Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej informacji: http://sektor3-0.pl/.