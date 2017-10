WOMEX`17 w Katowicach Mieście Muzyki UNESCO 25-29 października 2017 r.

33 artystów z całego świata zostało wybranych przez tzw. 7 Samurajów - międzynarodowe niezależne jury składające się ze znanych osobowości w świecie muzyki. W tym roku do tego grona dołączyła Polka, Martyna Markowska - Kierownik merytoryczna instytucji Katowice Miasto Ogrodów. Artyści Official Showcase Selection, a wśród nich między innymi: Dakh Daughters, Black Flower, Luciana Jury, Orlando Julius zaprezentują się międzynarodowej publiczności na katowickich scenach Spodka, Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego oraz w siedzibie NOSPR już od 26 października.

WOMEX The World Music EXPO należy do ścisłej czołówki imprez muzycznych, obok MIDEM w Cannes czy Jazz Ahead w Bremie. Co roku przyciąga do jednego wybranego miasta w Europie tysiące wielbicieli „world music” z całego globu oraz setki artystów i przedstawicieli sektora muzycznych przemysłów kreatywnych. WOMEX to kilkadziesiąt koncertów, konferencje oraz targi poświęcone najnowszym trendom w „muzyce świata”.

Stałym elementem WOMEX, obok Official Showcase Selection jest „Koncert otwarcia”, prezentujący artystyczny dorobek kraju goszczącego WOMEX. W Katowicach wystąpią na nim VOŁOSI, Kapela Maliszów oraz Lautari. Na program koncertu złożą się utwory z repertuaru wszystkich zespołów, zarówno z towarzyszeniem Orkiestry AUKSO, jak i wykonanych indywidualnie. Koncert odbędzie się 25 października w sali koncertowej NOSPR.

Scena regionalna Kato Connections poświęcona jest zarówno muzykom danego kraju, jak i reprezentantom krajów bezpośrednio sąsiadujących z gospodarzem. To jeden z najważniejszych mechanizmów promocji muzyki kraju i regionu, w którym odbywa się WOMEX. W Katowicach, dla podkreślenia jej charakteru, będzie nosiła nazwę Kato Connections, a jej program został podzielony na trzy sekcje, z których każda zawiera koncerty trzech zespołów. Na Kato Connections wystąpią grupy polskie, z krajów sąsiadujących (Czechy, Słowacja, Niemcy) oraz z Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki. Kato Connections odbędzie się pod patronatem Instytutu Muzyki i Tańca od 26 do 28 października na scenie kameralnej NOSPR.

