9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog-Wrocław. 14-21.10

W programie festiwalu znalazły się również spektakle „Kings of War” Ivo van Hovego, „nicht schlafen” Alaina Platela i „MDLSX” włoskiego kolektywu MOTUS. Na WspieramKulture.pl trwa zbiórka pieniędzy na trzy polskie spektakle („Wróg ludu” w reż. Jana Klaty, „Jeden gest” w reż. Wojtka Ziemilskiego, „Hymn do miłości” w reż. Marty Górnickiej), które decyzją organizatora powrócą do pierwotnego programu Festiwalu. Widzowie Festiwalu w ramach wydarzeń towarzyszących zobaczą spektakle „Klątwa” w reżyserii Oliviera Frljicia i „Makbet” w reżyserii Agaty Dudy - Gracz, a także instalację sensualną IP Group.



Tegorocznej edycji jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju towarzyszy hasło: Naprzód! Ale dokąd? - Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dokąd prowadzi marsz, w którym wszyscy, czy tego chcemy czy nie, uczestniczymy - tłumaczy Tomasz Kireńczuk, kierownik programowy Dialogu.

Alain Platel z polską orkiestrą dętą

Zasadą prezentacji spektaklu „En, avant marche!” było zawsze dobieranie lokalnej grupy muzycznej w zależności od miejsca wystawiania przedstawienia. Podczas 9. edycji Festiwalu Dialog-Wrocław po raz ostatni zobaczymy sam spektakl, ale po raz pierwszy w obsadzie znajdą się polscy artyści-muzycy z Wrocławia, Warszawy, Katowic i Krakowa. Orkiestra dęta skompletowana przez Alana Urbanka wykona kilka utworów muzycznych pod dyrygenturą Stevena Prengelsa – kompozytora i dyrektora muzycznego belgijskiego teatru les ballets C de la B, a także odegra specjalne opracowane dla muzyków role aktorskie ćwiczone przez kilka ostatnich miesięcy. Spektakl „En, avant marche!” będzie można zobaczyć 14 i 15 października o godzinie 20:00 na deskach Teatru Polskiego na ul. Zapolskiej 3. Bilety w sprzedaży.

Polskie spektakle wracają do programu Festiwalu

Do dnia 13 października do godz. 13:00 zbiórkę wsparły 492 osoby kwotą 164 035 złotych, co oznacza, że do zebrania kwoty niezbędnej dla przywrócenia polskich spektakli do programu Festiwalu pozostało jedynie 36 565 złotych. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu kilkuset osób i instytucji do programu głównego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog – Wrocław przywrócone zostały zatem polskie spektakle, tj. „Wróg ludu” w reż. Jana Klaty, „Hymn do miłości” w reż. Marty Górnickiej i „Jeden gest” w reż. Wojtka Ziemilskiego. Wszystkie trzy spektakle zostaną wystawione w niezmienionym terminie i miejscu, z wyjątkiem „Wroga ludu”, który ze względów logistycznych zagrany zostanie w Krakowie. Organizator zapewnia bezpłatny transport autokarowy w obie strony. Dotacje na rzecz festiwalu przekazali m.in. Goethe-Institut (10 tys. euro na prezentację spektaklu „Hymn do miłości”) i Maxim Gorki Theater (5 tys. euro). Deklaracje finansowego wsparcia prowadzonej zbiórki złożyli również zaprzyjaźnieni z festiwalem twórcy les ballets C de la B, NTGent oraz Toneelgroep Amsterdam. Swoje prezenty na rzecz zbiórki podarowali m.in.: Jacek Hugo-Bader, Michał Rusinek, Olga Tokarczuk, Maria Janion, Borys Lankosz, organizator Opener Festival – Alter-Art i Gutek Film.

Dialogu nie będzie, czyli rozmowy o wolności w teatrze

Powołany do życia przez Krystynę Meissner festiwal Dialog także w tym roku stanie się przestrzenią wolnej wymiany poglądów i dyskusji. Debaty będą okazją do rozmowy na temat programowania instytucji kultury w czasach kryzysu, dotyczyć będą także sytuacji teatru w Polsce oraz dotykać kwestii teatru politycznego i polityczności teatru – Zastanowimy się, dlaczego teatr stał się w ostatnim czasie obiektem ataków politycznych i ideologicznych – mówi Kireńczuk. Wśród uczestników debat znaleźli się wybitni twórcy i komentatorzy życia teatralnego w Polsce, m.in. Dariusz Kosiński, Anna R. Burzyńska, Edwin Bendyk, Marta Górnicka i Paweł Łysak, a także goście zagraniczni, w tym Matthias Lilienthal, Jens Hillje, Goran Injac, Selma Spahić i Wouter van Ransbeek. Wstęp wolny.

Spektaklom nurtu głównego towarzyszyć będą spotkania z twórcami. Z wybitnym choreografem i reżyserem Alainem Platelem porozmawiamy o przedstawieniach „En avant, marche!” oraz „nicht schlafen”. Jan Klata będzie gościem spotkania wokół spektaklu „Wróg ludu”. „MDLSX” z kolei stanie się okazją do dyskusji z Kazimierą Szczuką i artystami włoskiego kolektywu MOTUS o potrzebie definiowania własnej tożsamości. Przy okazji rozmów wokół spektaklu „Jeden gest” wspólnie z Wojtkiem Ziemilskim zastanowimy się, dlaczego coraz więcej ludzi i grup znajduje się na marginesie życia społecznego. „Hymn do miłości” będzie natomiast pretekstem do dyskusji na temat nacjonalizmu i postępującego podziału Europy. Spotkanie z Jackiem Żakowskim i Martą Górnicką, podobnie jak wszystkie pozostałe, poprowadzi Tomasz Kireńczuk. Wstęp wolny.

Tegoroczna edycja festiwalu to także okazja do wysłuchania wykładu Richarda Schechnera – jednego z najważniejszych twórców XX-wiecznego teatru eksperymentalnego oraz podziwiania wystawy laureatów i uczestników 2. edycji Konkursu Fotografii Teatralnej Instytutu Teatralnego Z. Raszewskiego w Warszawie. W ramach wydarzeń towarzyszących zobaczymy „Makbeta” Teatru Muzycznego Capitol w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, z udziałem Cezarego Studniaka i Magdy Kumorek, a także „Nieśmiałość koron drzew” – instalację sensualną IP Group, dzięki której padnie ważne pytanie o to, jak zmienia się dziś sposób doświadczania świata. Widzowie tegorocznej edycji festiwalu będą mieli również możliwość zobaczenia „Klątwy” w reżyserii Oliviera Frljicia z Teatru Powszechnego w Warszawie. Pokaz „Klątwy” finansowany jest w całości ze środków pozabudżetowych festiwalu. Bilety wyprzedane.

Więcej informacji: www.dialogfestival.pl oraz www.fb.com/festiwaldialog