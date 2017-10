Film "Łagodna" Siergieja Loznitsy od 27 października w kinach

„Łagodna”, pokazywana w Konkursie Głównym w Cannes 2017 i świetnie przyjęta przez krytyków, to trzeci fabularny film Siergieja Loznitsy (“Szczęście ty moje”; „We mgle”). Kobieta o przykuwającej uwagę, spokojnej twarzy (Wasilina Makowcewa), dostaje zwrot listów, które wysyłała do męża przebywającego w więzieniu. Wyrusza w drogę, aby dowiedzieć się o jego losach. Wszelkie informacje, które stara się zdobyć, okazują się jednak „tajemnicą państwową”. Postanawia w końcu pojechać sama do uwięzionego. Loznitsa prowadzi swoją bohaterkę przez kolejne kręgi piekła skorumpowanej na wszystkich poziomach instytucjonalnych i moralnych Rosji, w duchu arcydzieł rosyjskiej kinematografii.

Łagodna (A Gentle Creature)

Premiera: 27 października 2017

reż. Siergiej Loznitsa

Francja, 143 min.

https://www.againstgravity.pl/films/lagodna