Conrad Festival 23-29 października w Krakowie

Podczas siedmiu festiwalowych dni w Pałacu Czeczotki gościć będzie blisko stu znakomitych gości.

Serge Bloch – ilustrator nowej obrazkowej wersji Biblii – opowie festiwalowej publiczności o tym, jak powstawała ta nowatorska literacko-graficzna forma, która stała się jednym z literackich objawień tego roku. Francuski filozof Marc Crépon będzie zastanawiać się czy jest możliwa nadzieja w świecie nienawiści. Dlaczego ludzie mogą nie lubić księgarń? – to bardzo przewrotne na festiwalu literackim pytanie będzie nas z kolei nurtować podczas spotkania z hiszpańskim pisarzem Jorgem Carriónem. Z publicznością spotkają się także m.in. francuski dramaturg, eseista i powieściopisarz Éric-Emmanuel Schmitt, doskonale znana bywalcom festiwalu szwedzka pisarka Agneta Pleijel, autorka m.in. wydanej w tym roku powieści „Wróżba. Wspomnienia dziewczynki”, a także wybitna amerykańska socjolożka Arlie Russel Hochschild, której książka „Obcy we własnym kraju”, została zaliczona przez „New York Times” do grona sześciu dzieł pozwalających zrozumieć zwycięstwo Trumpa. Po raz pierwszy Kraków odwiedzi także Siri Hustvedt, która m.in. wygłosi wykład mistrzowski w ramach wieńczącej festiwal uroczystej gali Nagrody Conrada. Zaproszenie do Krakowa przyjęli w tym roku także: Hugh Howey – amerykański pisarz science fiction, twórca bestsellerowej serii powieściowej Silos, Sacha Batthyany – autor biograficznej opowieści „A co ja mam z tym wspólnego? Zbrodnia popełniona w marcu 1945. Dzieje mojej rodziny”, Lukas Bärfuss – uznawany za jednego z najwybitniejszych niemieckojęzycznych prozaików i dramaturgów swojego pokolenia i irańska pisarka Goli Taraghi, która weźmie udział w dyskusji z Mahmoudem Hosseinim Zadem o perskich opowieściach, a także haitański artysta wizualny i konceptualny, którego prace można już obejrzeć na wystawie Nowy region świata w krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.

Swoją obecność mocno zaznaczy również polska literatura. Zaplanowana na czas festiwalu premiera nowego, spolszczonego przez Jacka Dukaja, jednego z najsłynniejszych dzieł Josepha Conrada – Heart of Darkness – stanie się pretekstem do rozmowy o aktualności Conradowskiej wizji zła. Wezmą w niej udział, obok Dukaja, tłumacze: Magda Heydel i Maciej Świerkocki. O potrzebie pisania biografii opowie Monika Piątkowska, autorka biografii Bolesława Prusa. O społecznej funkcji literatury opowiedzą Wojciech Brzoska, Sylwia Chutnik, Maria Dąbrowska i Mikołaj Grynberg podczas debaty „Lektura za kratami”, prof. Michał Paweł Markowski poprowadzi „Lekcję czytania” dla więźniów w krakowskim Areszcie Śledczym, Magdalena Grzebałkowska wraz z reżyserem Marcinem Borchardtem i Katarzyną Łęcką porozmawia o rodzinie Beksińskich, a Olga Tokarczuk opowie o przeniesionej przez Agnieszkę Holland na duży ekran powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych. Gośćmi festiwalu będą także Dorota Masłowska – prozaiczka, dramaturg, piosenkarka i felietonistka, Maciej Zaremba Bielawski – szwedzki dziennikarz i reportażysta polskiego pochodzenia, Wojciech Orliński – autor długo wyczekiwanej biografii Lem. Życie nie z tej ziemi, Michał Witkowski ze swoją nową powieścią Wymazane, Wioletta Grzegorzewska – prozaiczka i poetka, nominowana w tym roku do nagrody The International Man Booker Prize, Klementyna Suchanow – redaktorka i tłumaczka, znawczyni twórczości i biografii Witolda Gombrowicza, autorka książki Gombrowicz. Ja, geniusz. Drugiego dnia festiwalu zaplanowano natomiast spotkanie z udziałem Krzysztofa Globisza, Marty Ledwoń i Zuzy Skolias – „Wielorybostan”. To wykreowany przez dramaturga Mateusza Pakułę, reżyserkę Evę Rysovą oraz aktorki i aktorów Teatru Łaźnia Nowa świat, w którym człowiek traci swoją moc.

Festiwal Conrada to również liczne wydarzenia towarzyszące: pasma filmowe, wydarzenia dla dzieci, koncerty, warsztaty i spotkania branżowe. Ostatniego dnia festiwalu, podczas finałowej gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków, poznamy również laureata tegorocznej edycji Nagrody Conrada, przyznawanej najlepszemu debiutantowi. Tradycyjnie już, równolegle z festiwalem odbywać się będą Targi Książki w Krakowie, uznawane za jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń branży księgarskiej.

