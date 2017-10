Salony POLITYKI w stereo i kolorze

Od lewej: Daniel C. Dennett, Julian Barbour, Gregory Chaitin, Freeman Dyson, Charles H. Bennett, Artur Ekert

Jesienią zapraszamy naszych czytelników na bliskie spotkania z najwybitniejszymi umysłami epoki, znanymi z naszych łamów – w Warszawie, Lublinie i Krakowie. Stają się one możliwe dzięki życzliwości lubelskiego Centrum Spotkania Kultur (CSK) oraz współpracy z Projektem Avant.

Na zaproszenie Avantu po raz pierwszy do Polski przyjedzie wybitny filozof umysłu Daniel C. Dennett, jako jeden z gości konferencji „Trends in Interdisciplinary Studies” (20–22 października, Lublin), współfinansowanej ze środków MNiSW.

19 października wspólnie z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zapraszamy na jego wykład „Memy – klucz do ludzkiej inteligencji”. Po wykładzie – rozmowa z uczonym. Pałac Staszica PAN, 18.00, wstęp wolny.

Jeśli nie uda się państwu zobaczyć Dennetta na żywo w stolicy, dzień później zapraszamy do Lublina. W CSK filozof spotka się z państwem podczas inauguracji jesiennego cyklu Salonów POLITYKI „Pionierzy – rozmowy o granicach wyobraźni”.