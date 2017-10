O świeckości w Warszawie

Organizacje laickie – inicjatorzy Kongresu Świeckości – zwróciły się do szeroko rozumianych środowisk politycznych w Polsce o pomoc we wprowadzeniu zagadnienia świeckości państwa do głównego nurtu debaty publicznej. Zadaniem Kongresu będzie diagnoza obecnych stosunków państwo-Kościół oraz wypracowanie drogi dojścia do świeckiego państwa. Przez dwa dni obradować będą: politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickie oraz znane osoby publiczne.