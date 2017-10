Festiwal Jazz Jamboree. Warszawa 2 -5 listopada

W czasie czterech listopadowych wieczorów (2 – 5 listopada) zobaczymy i usłyszymy muzyczne projekty sygnowane najciekawszymi jazzowymi nazwiskami, polskimi i światowymi.



Pierwszego dnia festiwalu, tj. 2 listopada w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Artur Majewski Band wystąpi razem z udziałem Roba Mazurka i Jeffa Parkera. Tego samego dnia zespół skrzypka Mateusza Smoczyńskiego zagra razem z muzykami „Lovers” Nelsa Cline. Na scenie Studia im. Lutosławskiego muzycznie zaprezentuje się aż 17 muzyków!

W Bemowskim Centrum Kultury 2 listopada wystąpi zespół gitarzysty Deana Browna „Rolajafufu Tour 2017”, a klasa wibrafonu Katowickiego Instytutu Jazzu zaprezentuje “Polish Vibes - Generation Next”.



3 listopada rozpocznie występ międzynarodowego zespołu Pimpono Ensamble pod przewodnictwem perkusisty Szymona Pimpon Gąsioreka. Tego dnia usłyszymy także projekt Brothers, do którego Adam Bałdych zaprosił 4 skandynawskich muzyków, oraz projekt Music for Strings doskonale znanego warszawskiej publiczności Billa Frisella. Wieczór zakończy koncert skrzypaczki Jenny Scheinman, grającej m.in. z Billem Frisellem, która razem z Adamem Bałdychem wykona kompozycje Karola Lipińskiego.



Sobota 4 listopada rozpocznie się koncertem Kamil Piotrowicz Sextet, z udziałem saksofonisty Kuby Więcka. Po nich na scenie Studia Koncertowego im. Lutosławskiego wystapi Ex Eye – kwartet saksofonisty Colina Stetsona. Jazzowy sobotni wieczór zwieńczy koncert septetu Petera Evansa, trębacza znanego m.in. z Mostly Other People Do The Killing.

Finał to Gala Jazz Jamboree, która odbędzie się w Klubie Stodoła. Rozpocznie ją koncert saksofonisty Jamesa Cartera z muzykami Power of the Horns. Po nich kolejne spotkanie na najwyższym jazzowym poziomie: Irek Wojtczak zaprosił do grania ze swoim kwintetem saksofonistę Davida Murraya. Jazz Jamboree zakończą dwa wyjątkowe muzyczne projekty Billa Laswella, który zagra razem z neo-folkową Kapelą Ze Wsi Warszawa oraz z legendą polskiego hip-hopu czyli Kalibrem 44.

Zapowiada się wyjątkowy festiwal, który wraca do najlepszych tradycji Jazz Jamboree.

Informacje: www.jazzjamboree.pl oraz www.adamiakjazz.pl