Promocja

20. Festiwal Jazz Jantar Gdańsk / Klub Żak / 29.10 – 12.11.2017

W październiku 1957 roku Klub (Studentów Wybrzeża) Żak po raz pierwszy zaprosił gdańszczan do swojej siedziby - pałacyku przy Wałach Jagiellońskich. 60-letnia historia Klubu była ciekawa i burzliwa, a dzisiaj, w 2017 roku klub obchodzi swoje 60-te urodziny we Wrzeszczu. I to pod szyldem tego nowego Żaka odbędzie się 20 edycja Festiwalu Jazz Jantar.