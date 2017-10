O „Nieczułości” w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie autorskie z szefową działu krajowego POLITYKI Martyną Bundą z okazji wydania jej debiutanckiej książki „Nieczułość”. Jest to powieść o Polkach, a także o skomplikowanych ostatnich kilkudziesięciu latach polskiej historii. Autorka dotyka wciąż niezabliźnionych ran, robi to jednak nie po to, aby prowokować, ale by oddać hołd kobiecej solidarności, naszym matkom, babkom i ich wielkiej sile.