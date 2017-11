Open Eyes Economy Summit – gospodarka otwartych oczu 14 i 15 listopada w Krakowie

Kongres OEES odpowiada na wyzwania, z którymi muszą mierzyć się największe gospodarki, potężne korporacje, ale też start-upy i małe firmy oraz zwykli ludzie w codziennym życiu. Idea OEE przejawia się w tym, że nowa ekonomia jednocześnie wypracowując zysk, ma dbać o to, by był on związany z kulturą, rozwojem, innowacyjnością, ekologią oraz uczciwością i zaufaniem. To nowe podejście do gospodarki już trwa i na OEES2 pojawią się przedstawiciele firm, którzy realizują swoje cele w oparciu właśnie o ekonomię wartości. Tematy tegorocznego kongresu zostały ujęte w 5 filarów:

Firma-Idea: nowe podejście do wartości w gospodarce – przyszłość zarządzania przedsiębiorstwem oraz filozofia relacji społeczeństwo – biznes.

Marka – Kultura: odejście od cynizmu i manipulacji na rzecz budowania relacji i zaufania konsumenta;

Człowiek – Praca: przyszłość i aktualne wyzwania zmieniające rynek pracy;

Miasto-Idea: nowe podejście do rozwoju miast i zarządzania nimi;

Ład Międzynarodowy: najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Wystąpią wybitni eksperci z takich dziedzin jak: polityka, biznes, nauka, administracja publiczna oraz kultura.Wśród prelegentów są m.in.: Prof. Jerzy Buzek podejmie temat cywilizacyjnej roli techniki, Elżbieta Bieńkowska, która będzie mówić o tworzeniu miejsc pracy w kontekście ewolucji wspólnego rynku UE czy Robert Biedroń – będzie dyskutował o roli Marki – Kultury i roli wartości. Podczas sesji otwarcia kongresu wypowiadać również będzie się dr Jarosław Gowin – minister nauki i szkolnictwa wyższego. W panelach wezmą też udział: Stella Nakawuki Lukwago – Social Innovation Academy, Dario Soto Abril – CEO Fairtrade International, Gil Penalosa – Prezes World Urban Parks Gil Penalosa & Associastes i wielu innych.

Wśród zaproszonych gości nie zabraknie przedstawicieli tygodnika POLITYKA.

15.11.2017 r. godz. 12:00 – 12:30 Battle Point czyli Potyczka

„Zbigniew Brzeziński – Strateg czy wizjoner?”

prof. dr Adam Daniel Rotfeld – Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Institute for Human Sciences (Vienna), b. Minister Spraw Zagranicznych vs. Adam Szostkiewicz – Tygodnik „POLITYKA”

15.11.2017 r. sala S4a, godz. 12:30 - 14:00 (Miasto - Idea) Sesja inspiracyjna: Prawo do miasta

MODERATOR: Edwin Bendyk - Tygodnik “POLITYKA”

Uczestnicy:

Izabela Gajny – Dyrektor, Gajny Design

Charles Landry – Pisarz, urbanista, założyciel ruchu literackiego, Comedia

Jolanta Nowakowska-Zimoch – Partner, Greenberg Traurig

15.11.2017 r. sala S3b, godz. 15:20 - 17:20 (Marka - Kultura) Sesja pogłębiająca: Kultura i rozwój – od przemysłów kultury do kultury społecznej

MODERATOR: Igor Stokfiszewski – Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie, Krytyka Polityczna

Uczestnicy:

Federico Alagna – Deputy Mayor for culture and public education of the City of Messina

Edwin Bendyk – Tygodnik "POLITYKA"

Philipp Dietachmair – Menadżer Programu , European Cultural Foundation

Ségolène Pruvot – Dyrektorka ds. Kultury, European Alternatives

Miejsce spotkań: Centrum Kongresowe ICE Kraków ul. Marii Konopnickiej 17

Kongresowi OEES towarzyszą również wydarzenia kulturalne – spektakle, koncerty oraz wystawy. W ramach Open Eyes Festival swoje spektakle zaprezentują Michał Zadara („Chopin bez fortepianu”) oraz Agnieszka Glińska („Kryptonim 27”). Wojtek Mazolewski wraz z Johnem Porterem, Wojciechem Waglewskim, Misią Furtak i Vieniem zagrają utwory z płyty „Chaos pełen idei”, a Dorota Miśkiewicz przedstawi klasykę polskiej piosenki w nowych aranżacjach w ramach „Piano.pl”. Sztuki plastyczne będą reprezentowane poprzez wystawy – Leszek Misiak i uczniowie oraz Net Art. Podczas trwania Kongresu odbędzie się także przegląd filmów o tematyce fair trade zatytułowany „Open Eyes to Fair Trade” oraz wystawy dokumentujące dzieje inżynierii miejskiej, techniki i komunikacji zbiorowej zgromadzone w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

