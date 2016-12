Jak Rasputin opętał Romanowów

[Artykuł ukazał się w 2014 r. w Pomocniku Historycznym POLITYKI „Dzieje Rosjan”]

Grigorij Rasputin (1869–1916) dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnej wsi Pokrowskoje na Syberii. Cieszył się tam opinią skłonnego do burd pijaka i koniokrada. Okoliczności, które dwudziestokilkulatka pchnęły do zainteresowań teologią, obrosły legendami. Podczas pielgrzymki do wierchoturskiego monasteru poznał tamtejszego eremitę Makarego i pod jego wpływem udał się wkrótce na górę Athos – centrum ortodoksyjnego prawosławia. Przysłuchując się dyskusjom teologicznym mnichów, zapamiętał fragmenty Biblii i różnych pism teologicznych (sam, będąc do końca życia półanalfabetą, nigdy ich nie czytał). Pobyt w klasztorach Athosu zniechęcił go wprawdzie do życia zakonnego, ale uformował na nowo jego osobowość.

Po powrocie do Rosji (w 1896 r.?) pielgrzymował po świętych miejscach Rosji, nawiązując kontakty nie tylko z reprezentantami oficjalnej Cerkwi, ale także rozmaitych sekt; podczas wędrówek zaczął wygłaszać własne nauki, opanował też podstawy medycyny ludowej.