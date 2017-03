Czy Unia Europejska się rozpadnie?

Plagi europejskie. Mija 60 lat od podpisania traktatów rzymskich, a kontynent ciągle zmaga się z konsekwencjami kryzysu finansowego i ekonomicznego z końca poprzedniej dekady. Na południu bezrobocie młodych sięga 40 proc., a grecka gospodarka ustabilizowała się dopiero w 2016 r. – po siedmiu latach spadku. Eksplozja demograficzna w Afryce, ocieplenie klimatu oraz wojny domowe od Libii po Pakistan sprawiają, że liczba uchodźców (wojennych lub ekonomicznych – rozróżnienie to ma mniejsze znaczenie, niż mogłoby się wydawać) przekracza milion osób rocznie. Rosną nastroje ksenofobiczne i zwiększa się poparcie dla populistów. Wygrawszy wybory w Polsce i doprowadziwszy do zwycięstwa opcji leave w brytyjskim referendum, zwolennicy zamykania się społeczeństw liczą na wyborcze sukcesy we Francji, Niemczech i w Holandii. Imperialna Rosja ze wschodu i mało przewidywalna (oraz otwarcie antyunijna) Ameryka Trumpa z zachodu dopełniają ciemnego obrazu. Wiele osób na poważnie dopuszcza możliwość, że Unia Europejska w ciągu paru lat przestanie istnieć. Warto na chłodno zastanowić się, jak bardzo prawdopodobny jest ten scenariusz.

Populizm nieliberalnych demokratów. Ze wszystkich powyższych zagrożeń najpoważniejszy jest populizm oraz rozwój nieliberalnej lub tzw. suwerennej demokracji. Nie jest to bynajmniej nowy nurt w polityce. Nieliberalni demokraci istnieją od przeszło stulecia.