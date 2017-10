Nagrobek Władysława Jagiełły﻿

Pomnik z ręki anonima. Nagrobek Władysława II Jagiełły w katedrze na Wawelu ufundował prawdopodobnie sam władca – powstał jeszcze za jego życia. Wiadomo, że już w 1431 r. spoczywał w kawałkach w Kolegium Królewskim (dzisiejszym Collegium Maius), najważniejszym budynku Akademii Krakowskiej, czekając na śmierć króla. To jeden z najwspanialszych i najważniejszych pomników nagrobnych w Europie, jednak jak dotąd nie udało się związać go w przekonujący sposób z konkretnym środowiskiem artystycznym. Sugerowano, że jego twórca wykształcił się w Burgundii, na południu Rzeszy albo w Italii, przy czym ta ostatnia teza wydaje się najbardziej przekonująca. Inspiracje włoskie są widoczne, jednak wątpliwe, że powstał w kręgu wczesnorenesansowych rzeźbiarzy z Florencji, co podejrzewał przed laty Karol Estreicher. O wiele za daleko idzie też zaproponowane niedawno przypisanie dzieła warsztatowi Donatella.

Płyta wierzchnia (1). W nekropolii królewskiej na Wawelu aż do początków XVI w.