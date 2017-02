Wspominamy redaktorów POLITYKI, którzy odeszli

Alina Tepli (1930–2008)

Była dla nas – jako dyrektor, a potem wiceprezes wydawnictwa w latach 1991–2002 – kobietą opatrznościową. Należała do klasy rasowych menedżerów. Tacy ludzie, kiedy przechodzili ze świata biurokratycznych ograniczeń w świat ekonomicznej swobody i konkurencji, czuli się wręcz jak ryby zrzucone z mulistego brzegu do wody. Pani Alina (wolała używać swego drugiego imienia zamiast pierwszego – oficjalnie brzmiącej Stanisławy) odznaczała się przy tym znakomitą znajomością branży, wiedziała wszystko o papierniach, drukarniach, transporcie i kolportażu. Miała wielki wkład w to, że POLITYKA zbudowała sprawne przedsiębiorstwo i własną okazałą siedzibę.

Mieczysław F. Rakowski (1926–2008)

Współpracownicy go lubili, choć bywał przykry i potrafił się wściec. Kobiety go kochały. Przeciwnicy polityczni nienawidzili z całej duszy. Chociaż nie wszyscy i nie zawsze. Z przeciwnikami też potrafił się dogadywać. Umiał wymanewrować pryncypialnych towarzyszy, gdy próbowali zniszczyć jego samego i jego ukochane dziecko – POLITYKĘ. Redaktorem naczelnym naszego tygodnika został w wieku 32 lat, w 1958 r. (i był nim do 1982 r.). Wcześniej był oficerem politycznym i aparatczykiem partyjnym. Skąd ten młody człowiek, wtopiony w system władzy, brał siły, mądrość i wolę, żeby z pisemka założonego przez KC PZPR w celu przytłumienia rewolucji Października ’56 uczynić jeden z największych fenomenów polskiego czasopiśmiennictwa?