POLITYKA – jaka jest, jaka będzie

Niezależne dziennikarstwo wymaga zdrowych fundamentów biznesowych. Tymczasem ostatnie lata to wyjątkowo trudny czas na rynku mediów. Dodatkowo w bardzo wymagającym i konkurencyjnym segmencie tygodników zmiana władzy w Polsce w 2015 r. otworzyła pole do tzw. miękkiej cenzury (ang. soft censorship), która w dużym skrócie polega na faworyzowaniu przy rozstrzyganiu publicznych przetargów (również tych, przy których w grę wchodzą środki unijne) mediów sprzyjających rządowi i pomijaniu tych, które są nastawione krytycznie. To kolejny dowód na podejmowane przez PiS próby wywierania presji na media komercyjne.

W tym trudnym otoczeniu rynkowym i politycznym sytuacja POLITYKI wciąż jest stabilna i bezpieczna. Przyjęta przez nas na początku przemian wolnorynkowych w Polsce strategia samowystarczalności ekonomicznej, jako fundamentu dla niezależności tygodnika, znakomicie się przez te wszystkie lata sprawdziła.

W dużej części przyczyniła się do tego zmiana formy prawnej podmiotu, który wydaje POLITYKĘ. Od 1990 r. była to spółdzielnia pracy, w 2013 r. wszyscy jej członkowie zdecydowali o przekształceniu kooperatywy w bardziej elastyczną formę spółki komandytowo-akcyjnej. Za dość skomplikowaną nazwą kryje się zwyczajna spółka pracownicza. Wszystkie w niej udziały należą do zatrudnionych w wydawnictwie osób – dziennikarzy, redaktorów, a także szefów poszczególnych pionów.