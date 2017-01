Julia Brystygierowa: najbardziej wpływowa kobieta stalinowskiej Polski

Władysław Bartoszewski trafił do więzienia na Rakowieckiej w listopadzie 1946 r. Początkowo przesłuchiwali go funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale szczególnie mocno wrył mu się w pamięć dzień, kiedy „do pokoju weszła przystojna brunetka, typu śródziemnomorskiego, ubrana w ciemny kostium, ciemne pończochy, o inteligentnej twarzy. Usiadła na drewnianym biurku, spuszczając jedną nogę i patrząc na mnie”.

To jeden z bardziej subtelnych opisów Julii Brystygierowej, osławionej dyrektor V departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Legenda krwawej Luny, wcielonego demona, kaleczącego szpicrutą genitalia przesłuchiwanych, żyje i ma się świetnie. Wspomnienia Anny Rószkiewicz-Litwinowiczówny, żołnierki AK więzionej w drugiej połowie lat 40., wskazują, że Brystygierowa słynęła z sadystycznych tortur zadawanych młodym mężczyznom: „W czasie przesłuchań (…) wsadzała więźniom genitalia do szuflady, gwałtownie ją zatrzaskując. Była zboczona na punkcie seksualnym, i tu miała pole do popisu”.

Przykładów takiego postępowania Julii było jeszcze parę i trudno przypuszczać, że były to tylko wyjątki. Istnieją jednak świadectwa mówiące o tym, że podczas przesłuchań Luna nikogo nie uderzyła. Stefan Staszewski, jeden z wielu komunistycznych dygnitarzy, z którymi rozmawiała Teresa Torańska, powiedział, że Brystygierowa „nie brała udziału w walce ze zbrojnym podziemiem, nie zajmowała się wymuszaniem zeznań czy montowaniem procesów, przydzielano jej zadania wymagające dużej inteligencji, typowo dywersyjne.