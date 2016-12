Polska była potęgą w hokeju na lodzie

Hokej na lodzie pojawił się w Polsce późno, bo dopiero w latach 20. XX w. Wprawdzie już wcześniej w niektórych galicyjskich miastach (przede wszystkim we Lwowie) i w Łodzi działały drużyny uprawiające bandy – sport wizualnie zbliżony do hokeja, ale w sposobie gry i przepisach diametralnie od niego różny. (Bandy rozgrywa się na boisku o wymiarach zbliżonych do piłkarskiego, podzielonym tak jak boisko do hokeja na trawie, a w trwającym 90 minut meczu biorą udział dwie 11-osobowe drużyny). Pierwsza drużyna hokejowa w Polsce powstała jednak w Warszawie, w 1922 r., jako sekcja KS Polonia. Jeszcze w tym samym roku własną sekcję hokejową założył Akademicki Zespół Sportowy z Warszawy.

Przedwojenny hokej różnił się znacząco od gry, która jest nam dzisiaj znana. Mecz dzielił się na trzy 15-minutowe tercje. Jeśli w zasadniczym czasie gry zwycięzca nie zostałby wyłoniony, możliwe było rozegranie trzech 10-minutowych dogrywek, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia należało zarządzić powtórkę meczu.