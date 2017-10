Jak Jagiellonowie dobierali się w pary

Pod koniec XVI w. anonimowy pamflecista napisał, że gdy król polski bierze sobie żonę, wynikają z tego albo wielkie niepokoje, albo szkoda dla Rzeczpospolitej. Żadnej z jagiellońskich królowych nie udało się uniknąć krytyki. Naturalnie niektóre – Elżbieta Granowska, trzecia żona Władysława II Jagiełły, Helena Moskiewska, żona Aleksandra Jagiellończyka, Bona Sforza, druga żona Zygmunta I Starego, i Barbara Radziwiłłówna, druga żona Zygmunta II Augusta – wzbudzały więcej kontrowersji. Niemniej wszystkie jagiellońskie małżonki były bacznie obserwowane przez dostojników świeckich i kościelnych, dworzan i masy szlacheckie, które miały wyrobione zdanie na temat powinności członków rodziny panującej.

Królewskie małżeństwo uważano za kwestię publiczną i oczekiwano, że król będzie wybierał żonę nie wedle własnego widzimisię, tylko kierując się interesem kraju. Wyraźnie dało to o sobie znać, gdy małopolscy panowie nakłonili małoletnią królową Jadwigę Andegawenkę, żeby poślubiła znacznie od siebie starszego poganina z Litwy, który jako Władysław II Jagiełło stał się protoplastą dynastii jagiellońskiej. Kiedy do Krakowa przybyło poselstwo litewskie, by prosić o rękę królowej, Jadwiga liczyła zaledwie 11 lat i zdaje się darzyła szczerym przywiązaniem austriackiego księcia Wilhelma. Jeszcze w 1374 r. jej ojciec zawarł pakt z Leopoldem III Habsburgiem, a 15 czerwca 1378 r. Jadwiga i Wilhelm zostali sobie zaślubieni, z tym że małżeństwo nabierało mocy prawnej dopiero po jego skonsumowaniu, a do tego nie doszło, skoro Jadwiga miała lat pięć, a Wilhelm osiem.