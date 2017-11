Tajemnice zbiorów Archiwum Emanuela Ringelbluma

Dodatek powstał we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

***

Zamknięta w getcie warszawskim w czasie drugiej wojny światowej inteligencja żydowska podjęła taką działalność naukową, jaka była jej dostępna – badanie i dokumentowanie życia odciętego od świata miejsca. Żydowscy lekarze, którzy nie byli już w stanie pomagać umierającym pacjentom, zajęli się badaniami nad chorobą głodową. A Emanuel Ringelblum, historyk, działacz społeczny i publicysta, powołał zespół złożony z ekonomistów, pedagogów, prawników, znawców folkloru, kultury i literatury, by archiwizował i opracowywał wszelkie ślady z życia zamkniętego miasta. Spotkali się w październiku 1940 r. w mieszkaniu Ringelbluma. Przyjęli nazwę Oneg Szabat (hebr. Radość Soboty), bo właśnie w soboty odbywały się ich konspiracyjne spotkania; w budynku, w którym dziś mieści się siedziba Żydowskiego Instytutu Historycznego – wówczas na samym obrzeżu getta przy ul. Tłomackie 3/5.

Opór intelektualny

W pewnym sensie Emanuel Ringelblum zajął się tym, czym zajmował się niemal od zawsze – dokumentowaniem dziejów Żydów jako części polskiej historii. Gdy odmówiono mu przyjęcia na medycynę z powodu numerus clausus, ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł solidną szkołę badań mediewistycznych. Jego rozprawa doktorska miała tytuł: „Żydzi w Warszawie. Od czasów najdawniejszych do ostatniego wygnania w r. 1527”.

Jak napisał socjolog i dyrektor ŻIH Paweł Śpiewak w eseju „Śmierć ma wiele imion” – dla członków Oneg Szabat ta praca była rodzajem oporu, ale innym niż walka zbrojna. To było nieposłuszeństwo intelektualne. „Ringelblum chciał powiedzieć, że opór daje poczucie sensu, bo wyrywa ich z życia na co dzień, życia, które sprowadzało się do troski o przeżycie. W tej aktywności ludzie wykraczali poza siebie. Brali cząstkę odpowiedzialności za swoją wspólnotę i tym samym za jej przyszłość”.

Gromadzono wszystko, co się dało: druki urzędowe, prasę konspiracyjną, ulotki, utwory literackie, pamiętniki, rysunki, fotografie, listy przychodzące do getta, kartki żywnościowe i tramwajowe, recepty lekarskie, zaproszenia na spektakle, druki reklamowe, opakowania po produkowanych w getcie towarach, zeszyty tajnego nauczania, przepustki, pocztówki, a nawet papierki po cukierkach. Z inspiracji pracowników Archiwum rozpisywano ankiety i kwestionariusze we wszystkich środowiskach getta. Między innymi wśród dzieci z sierocińców, placówek opiekuńczych i z tajnych kompletów.

Wspomnienia dzieci

„Grodno to nieduże miasto, domy są o wiele niższe niż w Warszawie” – zaczął swoją wypowiedź Józio Kantorowicz w ankiecie „Jakie zmiany zaszły u mnie podczas wojny?”. Większą część wspomnień poświęcił opisowi szczęśliwych przedwojennych dni; letnich i słonecznych: „Postanowiliśmy pójść nad Niemen łowić ryby, wsiedliśmy do kajaku i pojechaliśmy daleko za miasto, potem wykąpaliśmy się i wróciliśmy do domu”. Zaraz po wybuchu wojny ojciec Józia dostał się do niewoli: „Żyliśmy, dopóki był kapitał (…) potem mamusia wystarała się o półinternat”. To jedno z niewielu wspomnień nienaznaczonych śmiercią. Dla Dymlechta Beła pierwszy dzień wojny to bomba, która spadła na podwórko i połamała wózek tragarski jego ojca. Nie mógł więcej pracować. Potem pracę stracił brat Dymlechta: „Ojciec nie mógł wytrzymać, więc spuchł, leżał w łóżku dwa tygodnie i umarł. Wtedy był smutek w domu. Wszyscy leżeliśmy w łóżu, brat mój wkrótce też umarł”.

Nędza, głód, śmierć z wyczerpania – to pierwsza twarz wojny, którą opisywały dzieci. Cyrla Zajfer tułała się z rodzicami gnana przez Niemców to tu, to tam. Jej ojciec, matka i siostra zmarli z wycieńczenia. Cyrla została sama, ale w internacie dostawała cztery posiłki dziennie. Fela Brzezińska też wspominała cztery internatowe posiłki. Były bardzo ważne, nawet wtedy, kiedy śmierć zabierała wszystkich bliskich.

Ojciec Beńka Fredlera był lekarzem, mama handlarką, a bracia prowadzili zakład fryzjerski. Stać ich było na wyjazdy „na letnisko”. Podczas wojny ojca zabił tyfus, a braci głód podczas kwarantanny. Benek nie napisał, jak potoczyła się historia jego matki.

Podopieczni internatu wydawali gazetkę „Głos Domu Chłopców”. „Młodsi marzną, kurczą się, nudzą, rzucają na jedzenie, czatują na skórki od buraków, brukwi, które starsi wyrzucili na podłogę” – pisał nastoletni J. Denda i dodawał: „Ja tylko sobie patrzę i rozmyślam (…) kwestionuję naszą koleżeńskość, którą tak się kiedyś szczyciliśmy”. Dawny świat się psuje. Chłopcy pozostawieni sami sobie budują „klasowe” hierarchie. Między tymi, którzy mają jakiekolwiek środki, a biednymi tworzy się przepaść.