Niezwykła wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym

Jedna z sąsiednich ulic jest już zablokowana. Nastroje są straszne. Spodziewamy się najgorszego. Spieszymy się. Do widzenia. Żebyśmy tylko zdążyli zakopać. To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć przed światem, zakopaliśmy w ziemi. (Poniedziałek, 3 sierpnia [1942], 4 po południu)” – napisał w testamencie, dołożonym w ostatniej chwili do ukrywanych dokumentów, 19-letni Dawid Graber. To on wraz z kolegą i nauczycielem zakopali pierwszą część Archiwum w jednej z piwnic budynku przy ul. Nowolipki 68, gdzie przed wojną mieściła się żydowska szkoła podstawowa im. Bera Borochowa. Trwała już wielka akcja eksterminacyjna. Niedługo getto zmieni się w morze gruzów. To niesamowite, że po wojnie udało się odnaleźć zakopane dokumenty. Z budynku przy Nowolipki 68 ocalała tyko jedna piwnica. Właśnie ta.

Symboliczne miejsce spotkań

Cudem ocalał też budynek przy ul. Tłomackie 3/5, gmach dawnej Głównej Biblioteki Judaistycznej, gdzie dziś ma swoją siedzibę ŻIH i SŻIH. Przetrwał wojnę, pożar getta, wysadzenie w powietrze sąsiadującej z nim Wielkiej Synagogi w maju 1943 r. Jeszcze dziś można tu zobaczyć fragmenty spalonej podłogi, uszkodzonej podczas tej eksplozji. W czasie wojny w budynku przy Tłomackie 3/5 mieściły się biura Żydowskiej Samopomocy Społecznej, w których pracowała część członków konspiracyjnej grupy Oneg Szabat, założonej przez Emanuela Ringelbluma. Tu więc spotykali się w soboty, by gromadzić i opracowywać dokumentację. Ich dorobek jest imponujący. Zachowało się ponad 35 tys. stron: relacji, dzienników, wspomnień, dokumentów, utworów literackich, zdjęć.

Najważniejsze z nich, a także jedną z blaszanych baniek po mleku, w której ukryto część dokumentów, można obejrzeć na wystawie „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”. Wystawa ta jest jednym z kluczowych elementów programu Oneg Szabat – działań upamiętniających Archiwum Ringelbluma i grupę Oneg Szabat – zainicjowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Wśród eksponatów niezwykłe wrażenie robią zdjęcia getta; tak inne od tych propagandowych, niemieckich, które znamy. Te są amatorskie, trochę nieostre, ale pokazują ujęcia, których Niemcy nigdy nie mogliby zrobić: grupę szmuglerów przerzucających jedzenie przez mur getta, grupę ludzi słuchających na ulicy komunikatu ze szczekaczek, którzy uśmiechają się do fotografa; bo jest jednym z nich.

W przestrzeń wystawy wprowadza zwiedzających wysoki korytarz z przydymionego, spatynowanego gruzu. Jesteśmy na terenie zamkniętej żydowskiej dzielnicy. Po jednej stronie dwie równoległe linie kalendarium pokazują, jak historia grupy Oneg Szabat wpisuje się w kontekst wielkiej historii. Jak kolejne wydarzenia drugiej wojny światowej odbijają się na życiu getta i jego zagładzie. Druga część tej ekspozycji to drewniany stół – symboliczne miejsce spotkań Oneg Szabat. Tu zwiedzający może poznać 36 sylwetek jej członków. Każdemu poświęcono dwie szuflady: w pierwszej jest krótka biografia, w drugiej – informacja, jak zginął. Przeżyło tylko troje. Dzięki nim po wojnie udało się odnaleźć Archiwum.

Oryginalne dokumenty

W następnej sali eksponowane są oryginały testamentów tych, którzy Archiwum ukrywali.

– Ci dwaj młodzi ludzie i ich nauczyciel już wiedzieli. To był sam środek akcji deportacyjnej. Wszyscy w getcie pytali: dokąd nas wywożą? A oni, mając kontakt z dokumentacją Archiwum, wiedzieli, że to nie jest żadna wywózka na wschód czy do obozu pracy. Mieli tę przerażającą świadomość, że trafią do fabryki śmierci, w której zaraz po przyjeździe zostaną zamordowani – opowiada Anna Duńczyk-Szulc, kierowniczka Działu Sztuki i współtwórczyni wystawy. – Czują, że ukrywając Archiwum, robią coś bardzo ważnego, i wierzą, że inni kiedyś je odnajdą. To jedyny sposób ocalenia tego, co Niemcy chcieli unicestwić. Nie tylko ludzi, ale też wszelki ślad po nich. Dołożone w ostatniej chwili przed zakopaniem testamenty to ich osobista prośba o pamięć. Umieściliśmy je w niszy, by zwiedzający mógł z nimi wejść w bliski, intymny kontakt.