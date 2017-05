Powstańczy mit Kaczyńskich

W kampanii wyborczej nowe „ja” zyskują nie tylko niektórzy kandydaci na prezydenta, ale także członkowie ich rodzin. W filmie przedstawiającym kandydatów – uczestników debaty TVP1, padła informacja, że oboje rodzice Jarosława Kaczyńskiego walczyli w Powstaniu Warszawskim. W najnowszym tygodniku „Wprost” sam prezes PiS przekonuje, że jego matka była powstańcem.

Tymczasem Jadwiga Kaczyńska nie tylko nie brała udziału w powstaniu, ale w ogóle nie było jej wówczas w stolicy. Jeszcze przed wybuchem wojny jej rodzice – państwo Jasiewicz – wysłali ją wraz z siostrą do rodziny mieszkającej w Starachowicach, skąd wróciła dopiero po wyzwoleniu. – Ojciec Jadwigi był chory na gruźlicę, obawiał się, że i ona może się zarazić – mówiła w grudniu 2006 r. w rozmowie z dziennikarkami „Polityki” Barbara Winklowa, wieloletnia przyjaciółka Kaczyńskiej.

W 1941 r. Jadwiga wstąpiła do konspiracyjnego harcerstwa. Otrzymała pseudonim „Bratek”. Dziewczyny z zastępu Zioła, do którego należała, przygotowywane były do roli łączniczek. Jednak żeby pełnić tę funkcję, musiały mieć ukończone 16 lat. Jadwiga miała wówczas 14. Po przyspieszonym kursie medycznym skierowano ją więc do pomocy w starachowickim szpitalu. Trafiali do niego żołnierze Armii Krajowej ranni w akcji „Burza” (toczyła się na terenach II RP, rozkaz jej rozpoczęcia wydał w listopadzie 1943 r. Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski). – Zajmowałyśmy się chorymi. Czasami musiałyśmy wynosić ciała zmarłych – wspominała w 2006 r. w rozmowie z „Polityką” sama Jadwiga Kaczyńska.

Jarosław Kaczyński w wywiadach mówił czasami na wyrost, że jego matka, jako sanitariuszka, brała udział w akcji „Burza”. Częściej bracia Kaczyńscy dorabiali jej jednak kartę powstańca. W 2004 r., podczas uroczystych obchodów rocznicy zrywu, organizowanych pod patronatem prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego, Jadwiga Kaczyńska występowała w charakterze jego bohaterki. W miejskich autobusach i tramwajach rozlepiono wówczas plakaty z powstańczymi wierszami. Biuro prezydenta miasta informowało, że wyboru wierszy dokonali powstańcy warszawscy – między innymi Jadwiga Kaczyńska.

Jarosław Kaczyński i jego zmarły tragicznie brat, przez ostatnie lata konsekwentnie budowali wizerunek matki – powstańca. Rzadko wspominali natomiast o ojcu – Rajmundzie, który faktycznie walczył w Powstaniu i został ranny w pierwszej godzinie. Oberwany kciuk prawej ręki musiała mu wówczas amputować sanitariuszka Helena Wołłowicz, pseudonim Rena (ciotka Bronisława Komorowskiego!).

Mimo obrażeń Kaczyński brał udział w walkach do końca. Został za to odznaczony Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari. Zmarł w 2005 roku.