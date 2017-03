Są w Polsce miasta, które wymierają

[Tekst został opublikowany w POLITYCE 28 sierpnia 2012 roku].

Demograficznej dziury nie zasypią ani dodatkowe narodziny dzieci (za mało jest potencjalnych matek), ani migracja, zwłaszcza ze słowiańskiego Wschodu, bo demograficzna zapaść obejmie i kraje za Bugiem. W zasadzie może być tylko gorzej, bo najtrudniej oszacować jest skalę wyjazdów Polaków za granicę na stałe.

Za 23 lata, a więc za pokolenie, ma nas być o 2,2 mln osób mniej. Tyle dziś mieszka w całym województwie pomorskim, z Gdańskiem i Gdynią. Czy należy się tym przejmować? Tak. I już trzeba podejmować decyzje uwzględniające prognozę spadku ludności, zarówno w skali kraju, jak i gminy. To ledwie sześć kadencji władz, okres liczący tyle lat, co zaczęty w 1989 r. proces polskiej transformacji.

W ponadtysiącletniej historii naszego państwa mieliśmy już okresy, kiedy wskutek epidemii czy wojen traciło ono kilkadziesiąt procent ludności. Obecnie taki kataklizm jeszcze nam nie grozi. W 2035 r. ma nas być o 5,78 proc. mniej. To tak, jakby z naszego otoczenia ubyła co 17 osoba. Możemy tego nawet nie zauważyć. Ale spadek ludności nie rozłoży się równomiernie. W wielu miastach i powiatach sięgnie 20–35 proc. i wywoła problemy, będące wielkim wyzwaniem dla państwa, samorządów i mieszkańców z tych wyludniających się miast i gmin. Nawet jeśli w jakiejś części prognozę tę na plus zweryfikują ostateczne dane z ostatniego spisu powszechnego, to zanim nie powstanie nowa, należy o tej pamiętać.

Według niej przyrost ludności odnotują tylko trzy województwa: mazowieckie – o 226 tys. osób, pomorskie – o 22,5 tys. osób i małopolskie – o 18,6 tys. osób. W pozostałych mieszkańców będzie już mniej, m.in. w śląskim – o 583 tys. osób, lubelskim – o 380 tys. i łódzkim – o 346 tys. Największy procentowy ubytek ludności w stosunku do obecnego stanu nastąpi w lubelskim – o 16,9 proc. i świętokrzyskim – o 14,9 proc.

Poza wszystkim będzie to miało konsekwencje polityczne. Spadek liczby mieszkańców znaczniejszy będzie w regionach, w których więcej zwolenników ma dziś PiS i PSL, a mniejszy tam, gdzie częściej głosowano na PO, Ruch Palikota i SLD. Zakładając stałość uczuć politycznych obywateli, nawet po wejściu w wiek „moherowy” (Polska będzie się nie tylko wyludniać, ale i mocno starzeć), założyć można, że zwiększy się potencjalny elektorat partii pokroju PO, a nie PiS.

Jeden mandat poselski przypada dziś na 83 tys., a senatorski na 382 tys. mieszkańców. Jeśli pozostanie obecny kodeks wyborczy oraz niezmieniona liczba posłów i senatorów, to nie da się utrzymać dzisiejszej geografii okręgów wyborczych. Z powodu ubytku ludności woj. śląskie do 2035 r. będzie musiało oddać 7 mandatów poselskich i 1–2 senatorskie, lubelskie straci 3 poselskie i 1 senatorski, a coraz ludniejsze mazowieckie zyska kolejny mandat senatorski i 6 poselskich. Będą się jeszcze mieli nad czym głowić partyjni stratedzy. Także kościoły, zwłaszcza katolicki, na nowo będą musiały spojrzeć na sieć swoich parafii, na potrzebę budowy nowych i koszty utrzymywania już stojących świątyń. Te stawia się na kilkaset lat, a tymczasem sama tylko Łódź przez jedno pokolenie (do 2035 r.) utraci 159 tys. mieszkańców.

Ale o kościelne inwestycje niech martwią się biskupi i wierni, bo te w zasadniczej części powstają z ich dobrowolnych datków. Nas, kiedy prognozuje się spadek ludności, powinien interesować sens i skala inwestowania w nowe szkoły, szpitale, aquaparki, sieci wodno-kanalizacyjne i drogi, budowane za nasze podatki. Każda gmina i powiat już powinny robić symulacje sposobu i kosztów zaspokajania różnych społecznych potrzeb w sytuacji spadku ludności.

Prognoza GUS przewiduje, że w naj­mniej dziś ludnym powiecie Sejny do 2035 r. liczba mieszkańców spadnie z 20,6 tys. do 16,7 tys. Urodzi się tam zaledwie 97 dzieci. Ilu lekarzy położników znajdzie pracę w powiecie, w którym w tygodniu rodzi się dwoje dzieci? Ile powinno być w nim szkół i nauczycieli, skoro wszystkie dzieci z powiatu pomieści jedna podstawówka?

Ryki – zwijanie powiatu

– Nie wierzę w tę prognozę – mówi Stanisław Jagiełło, starosta powiatu w Rykach, w którym GUS przewiduje największy w Polsce, bo aż 34-proc. spadek liczby ludności. – Trendy pewnie wzięli z Dęblina, miasta kolejarzy i żołnierzy. Kolej i wojsko dno tam już osiągnęło i może być tylko lepiej. W innych gminach wskaźniki urodzin mamy coraz lepsze. Jakiś spadek ludności będzie, ale co trzeciego mieszkańca powiat nie utraci.

Za kadencji obecnego starosty w Rykach kryzysu demograficznego może jeszcze tak nie widać, ale później ma być gorzej. GUS wyliczył, że w 2035 r. w powiecie urodzi się 259 dzieci, o prawie 400 mniej niż w 2011 r. Zgonów będzie nieznacznie mniej: 615, zamiast jak teraz 660. Główną przyczyną spadku ludności nie będzie luka między liczbą urodzin i zgonów, a migracja mieszkańców. Co roku na stałe wymeldowuje się stąd ok. 600 osób więcej, niż melduje.

Do 2035 r. liczba mieszkańców powiatu ryckiego zmniejszy się o ok. 14 tys. osób. Wyjeżdżają, bo nie ma dla nich na miejscu zajęcia. Powiatowy Urząd Pracy w końcu lipca w rejestrze miał 2932 bezrobotnych, w tym 736 w wieku do 25 lat. Ryki reklamują się hasłem „miasto przyjazne dla biznesu”, ale tego większego nie widać. Główny kierunek migracji to nie Anglia czy Niemcy, a odległa o 105 km Warszawa. Młodzi wyjeżdżają tam na studia i rzadko już wracają, a inni do pracy, m.in. jako policjanci, strażacy i ochroniarze, których w stolicy stale brakuje.