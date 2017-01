„Najgorszy sort Polaków” najlepszym hasłem 2015 roku

Podwójne wybory, Oscar dla „Idy”, eliminacje do EURO 2016, szereg manifestacji, wiele złożonych obietnic, kryzys uchodźczy, spory wokół Trybunału Konstytucyjnego, szkolnictwa, mediów publicznych i polskiej demokracji – za każdym z tych kluczowych wydarzeń z 2015 roku kryły się frazesy i epitety, które zapadły w pamięć i w pewnym sensie weszły do języka (lista niżej). Słowa te dość dobrze oddają atmosferę ostatnich miesięcy, puentując nową polską rzeczywistość.

O wybór hasła, które najtrafniej podsumowałoby ubiegły rok, poprosiliśmy niedawno naszych Czytelników. Każdy mógł wskazać maksymalnie trzy z przygotowanego przez nas zestawienia, uwzględniającego i sprawy polityczne, i obyczajowe, i kulturalne. Kompletując listę, poszukiwaliśmy słów i zdań, które najczęściej i najgłośniej wybrzmiewały w przestrzeni publicznej w minionym roku.

Hasła polityczne wskazywali Państwo najczęściej. Najbardziej nośny okazał się bowiem „Najgorszy sort Polaków”. Na tę odpowiedź oddano w sumie 954 głosy. Hasło nawiązuje do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dla TV Republika: „W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej. To jest w genach niektórych ludzi, najgorszego sortu Polaków. I oni są teraz niesłychanie aktywni, bo czują się zagrożeni”. Wydźwięk słów prezesa PiS był i miał być negatywny, ale przeciwnicy działań rządu Beaty Szydło wykorzystali je na własny użytek, zupełnie zmieniając ich sens.

Dzień po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego „najgorszy sort Polaków” pojawił się na transparentach na marszach Komitetu Obrony Demokracji, na Facebooku zaczęły powstawać kolejne strony zrzeszające ludzi, którzy poczuli, że do owego sortu się zaliczają. Podział na lepszych i gorszych się ukonstytuował, z tym że ci, których nazwano tu „gorszymi”, w istocie są z tego dumni (na podobnej zasadzie druga strona sporu za nobilitujący uważa epitet „Ciemnogród” – o czym w rozmowie z POLITYKĄ wspominał dr hab. Jacek Wasilewski, specjalista od retoryki).

Co to znaczy być Polakiem gorszego sortu – pisaliśmy tutaj.

Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią było hasło „Warto być przyzwoitym” (448 głosów). Mawiał tak zmarły przed rokiem Władysław Bartoszewski. I tę frazę protestujący sympatyzujący z KOD umieścili na swoich transparentach.

390 głosów oddano z kolei na hasło „Zamach na Trybunał”, odnoszące się do działań rządu PiS względem Trybunału Konstytucyjnego, podejmowanych nierzadko pod osłoną nocy. Nieco mniej – bo 383 głosy – zebrało hasło „Polska w ruinie”, również kojarzące się z PiS i wygłaszane często podczas kampanii do wyborów parlamentarnych.

305 głosów oddano zaś na pocieszającą skądinąd frazę „Każda władza przemija”. Ciekawe poza tym, że na hasło „Nie dacie rady!” oddano ponaddwukrotnie więcej głosów niż na hasło „Damy radę”.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Oto jak rozłożyły się głosy:

Najgorszy sort Polaków – 954 głosy

Warto być przyzwoitym – 448 głosów

Zamach na Trybunał – 390 głosów

Polska w ruinie – 383 głosy

Każda władza przemija – 305 głosów

500 złotych na dziecko – 163 głosy

Pełzający zamach stanu – 156 głosów

Nie dacie rady! – 146 głosów

Islamizacja Europy – 126 głosów

Parawaning – 99 głosów

Dobra zmiana – 93 głosy

Gen zdrady – 73 głosy

Fala hejtu – 67 głosów

Krzyż zamiast tęczy – 65 głosów

Damy radę – 61 głosów

Napisać prawo od nowa – 60 głosów

Rozwalić system – 59 głosów

Solidarność z uchodźcami – 55 głosów

Tu jest Polska – 50

Śledztwo w sprawie śledztwa – 49 głosów

Polska dla Polaków – 45 głosów

Film antypolski – 41 głosów

Kwoty uchodźców – 41 głosów

Jedziemy na EURO – 39 głosów

Media narodowe – 36 głosów

Zawracanie sześciolatków – 32 głosy

Grexit – 29 głosów

Porno to nie sztuka – 29 głosów

Koniec Schengen – 25 głosów

Lewandowski królem Polski – 25 głosów

Tłuste koty – 24 głosy

Konie lewicy – 21 głosów

Alternatywa dla in vitro – 19 głosów

Nabici we franka – 18 głosów

Polskie kino hollywoodzkie – 17 głosów

Wygaszanie gimnazjów – 14 głosów

Polska najpiękniejsza flaga biało-czerwona – 11 głosów

Seksualizacja dzieci – 11 głosów

Merytoryka – 4 głosy