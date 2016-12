Prof. Markowski o tym, czy Polacy dojrzeli do demokracji

Jacek Żakowski: – Panie profesorze kochany…

Radosław Markowski: – Już pan jest wykluczony.

To mi nasuwa pytanie, jak to się mogło stać, że przez jeden rok z prymusa demokratycznej transformacji staliśmy się wzorcowym osłem trojańskim autorytarnego populizmu w całej zachodniej wspólnocie?

Iluzje okazują się faktami.

Czyli?

Dzięki pluralizmowi świata nowych mediów dużo łatwiej niż wcześniej jest przekonać ludzi do rzeczy, które słabo są osadzone w twardej rzeczywistości.

Na przykład?

Przekonanie społeczeństwa, że Polska jest w ruinie.

W badaniach tego nie ma.

Mogę panu wymieniać nazwiska publicystów, którzy to powtarzają.

Ale mało kto w to wierzy.

W świecie iluzji różni ludzie wierzą w różne głupstwa. One zlewają się w potok, który teraz wylał pod postacią wiary, że w Polsce można było zrobić dużo więcej i że ćwierćwiecze wolności to wielka porażka. Chociaż z twardych danych widać, że w porównaniu z innymi krajami regionu Polska pod każdym względem odniosła wielki sukces. Wzrost PKB, spadek korupcji, stan państwa, jakość edukacji nas pozytywnie wyróżnia. A ludzie kontrfaktycznie wierzą, że to wszystko są nasze porażki.

Zaraz, zaraz… Odczucie korupcji spadło. Mierzy się ją tylko, pytając o odczucie.