Nie lękajcie się, nie ma sensu﻿

Nie, nie będzie o tym, jak „z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z Dzikich Pól i zniszczyła zasiewy i trawy”, nie będzie o zaćmieniu Słońca ani o komecie. Będzie za to o chłopach spadających z rowerów, co oznaczać musi zgubne działanie broni elektromagnetycznej, według teorii polskiego ministra obrony narodowej. O smugach kondensacyjnych, które ciągną się za odrzutowcami i niepokoją do szaleństwa obecnego ministra ochrony środowiska. O prezerwatywach, których stosowanie grozi rakiem piersi, według specjalistki Ministerstwa Edukacji Narodowej, która nie sprecyzowała, o pierś którego użytkownika prezerwatywy chodzi – jej, jego czy ich dwóch. No i jest polski przebój roku, na który patent pan Szyszko może już eksportować – jak uchronić puszczę przed kornikami? Trzeba ją ściąć.

Opisywanie rzeczywistości, kiedy się jest pisarką/pisarzem, to za mało. Dziś trzeba odbijać tematy i język, jak przyczółki.