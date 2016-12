Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Francis Fukuyama w swoim „Końcu historii” dowodził – nie bez mocnych argumentów – że zachodni model liberalnej demokracji jest najlepszą formą rządów i organizacji społeczeństw, jaką kiedykolwiek ludzkość wymyśliła, i że z tego szczytu można już tylko zejść.

Ostatnie miesiące i lata pokazują, że właśnie następuje ten proces schodzenia – w kolejnych krajach, także w Polsce, liberalna demokracja, polegająca na rządach większości, ale ograniczonych prawem i swobodami mniejszości, jest kwestionowana. Rok 2017 będzie o tyle ważny, że pokaże, czy ten marsz przeciwników dotychczasowego systemu będzie triumfalnie kontynuowany, czy też populistyczna tendencja zacznie słabnąć.

To wszak rok wyborów parlamentarnych w Niemczech, prezydenckich we Francji, czas, który da odpowiedzi na pytanie, w którą stronę pociągnie Stany Zjednoczone Donald Trump, jak będzie przebiegać Brexit? Jak wreszcie rozwinie się sytuacja polityczna w Polsce, w innych państwach regionu? Co szykuje Władimir Putin?

O tym wszystkim piszemy w najnowszym, podwójnym wydaniu POLITYKI (172 strony). Janicki & Władyka stawiają kluczowe „7 pytań na 2017 rok” dotyczące polskiej polityki i próbują szukać wariantowych na nie odpowiedzi. Publicyści Adam Krzemiński, Marek Ostrowski, Adam Szostkiewicz i Tomasz Zalewski opisują meandry polityki europejskiej i światowej, tropią zagadki, których rozstrzygnięcie powinien przynieść nowy rok.

Ziemowit Szczerek napisał reportaż z Łotwy, frontowego kraju NATO, w którym – jak przewiduje wielu ekspertów wojskowości – może kiedyś rozpocząć się konflikt zbrojny z Rosją o globalnym znaczeniu (choć uspokajają, że nie jest on rzecz jasna przesądzony).

Proponujemy też interesującą rozmowę Sławomira Sierakowskiego z prof. Jeffreyem Sachsem, ekonomistą o światowej sławie, byłym doradcą „Solidarności” i polskiego rządu w okresie transformacji, o przyszłości demokracji, o narastającym problemie migracji, o wielkim chaosie, jaki wkradł się do systemu wartości Zachodu. Wreszcie Wojciech Orliński analizuje wpływ internetu na światową i polską politykę, na całą współczesną cywilizację.

Ale ważne rzeczy będą się dziać także na krajowym podwórku. Adam Grzeszak zapoznaje czytelników POLITYKI z tym, co się wydarzy w polskiej gospodarce, ile będziemy zarabiać, ile wydawać, co planuje władza, czego spodziewać się w podatkach, opłatach, cenach.

Ewa Siedlecka w rubryce „Ogląd i Pogląd” pisze epitafium dla Trybunału Konstytucyjnego, zastanawiając się, czy wojna o niezależność Trybunału była w ogóle do wygrania, i jak teraz będzie funkcjonowało państwo praktycznie bez kontroli konstytucyjności stanowionego prawa.

Prof. Radosław Markowski w rozmowie z Jackiem Żakowskim stawia hipotezy, skąd się wziął nowy populizm, dlaczego ludzie w dużej części odrzucają dotychczasowy porządek i jakie są perspektywy na bliższy i dalszy czas.

W najnowszej POLITYCE proponujemy także kilka sylwetek osób, których znaczenie w polskim życiu publicznym może w 2017 r. wyraźnie wzrosnąć: Władysława Frasyniuka, trybuna KOD i opozycji, Joachima Brudzińskiego, numeru dwa w PiS, Barbary Nowackiej i Joanny Scheuring-Wielgus, wyrastających na liderki ruchu kobiecego, oraz Pawła Rabieja, coraz ważniejszego polityka Nowoczesnej.

I jeszcze, i jeszcze. Bardzo ciekawe dalsze ciągi opisywanych w POLITYCE w ostatnim czasie ludzkich historii, wszystkie interesy ojca Rydzyka, znikający polski handel, o tym, jak firmy radzą sobie ze skandalami, kto zostanie następcą kanclerz Angeli Merkel, kim może być kolejny papież.

Także o „zemście białych mężczyzn”, o aktorze, który zagra w filmie Freddiego Mercury’ego, i o chińskim miliarderze, który ma ochotę podbić przemysł filmowy w Hollywood.

To wciąż tylko część propozycji z najnowszej, podwójnej POLITYKI. Zachęcam do przeczytania także wielu innych pozycji, nie mniej interesujących niż wyżej wymienione.

A korzystając z okazji, składam Czytelniczkom i Czytelnikom serdeczne życzenia noworoczne, zdrowia, szczęścia optymizmu, mimo że czasy są trudne i niepewne. Nie traćmy pogody ducha!

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego