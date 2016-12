Nie reagujmy na materiały w „Wiadomościach”. Pisowska postprawda nie zasługuje na komentarz

A kiedy opozycja krzyknie: dość tego!, wówczas pisowska propaganda wykorzystuje jej reakcję do kolejnych ataków i drwin.

Tym razem pseudoinformacyjny materiał zmontowano wokół tezy politycznej posła Jarosława Kaczyńskiego o „próbie puczu’’.

Widz dowiaduje się, że opozycja szykuje się do kolejnej próby „destabilizacji państwa’’, a wszystko po to, by Polska nie miała uchwalonego budżetu.

Tezę propagandową wspierają prorządowi komentatorzy. Innych się nie zaprasza. Własny wkład reporterów „Wiadomości’’ polegał na podrzuceniu sugestii, że wypadki w Sejmie są też wynikiem „ostrej rywalizacji’’ liderów PO i Nowoczesnej.

Ten „informacjopodobny’’ produkt, okraszony świątecznymi frazesami prezydenta Dudy, w istocie potęguje niepokój u zwykłych zjadaczy chleba. „Esbecy’’, były oficer „komunistycznej armii’’ w KOD, radykałowie – to nie jest język neutralny, jakiego byśmy oczekiwali w normalnych wiadomościach.

To język insynuacji, który ma jątrzyć i judzić, przestraszać, piętnować. Powiedziano już na ten temat wszystko, ale zespół „Wiadomości’’ nie czyta niezależnych analiz dziennika, ani statystyk jego oglądalności. Robi przecież politykę, a nie informację.

I może tu jest pies pogrzebany. „Wiadomości’’ są odcinkiem pisowskiego frontu konfrontacji ze wszystkim, co nie-pisowskie. Tu chodzi o ciągłe „rozwibrowywanie’’ społeczeństwa, prowokowanie i drażnienie przeciwnika politycznego, aby wreszcie zareagował negatywną emocją. My dźgamy, a oni niech krzyczą.

Nie dajmy się na to nabrać. Nie każdy pseudonews i nie każdy propagandowy materiał nadają się do komentowania. Nie na każdy trzeba odpowiadać. Pisowska postprawda na to nie zasługuje.