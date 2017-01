„Czarny protest” najlepszym hasłem 2016 roku

Wydarzenia 2016 roku (by wymienić tylko najważniejsze: w kraju – ostateczne przejęcie Trybunału Konstytucyjnego przez partię rządzącą, prace nad reformą edukacji, kryzys grudniowy i trwające niemal cały rok protesty uliczne, a za granicą – wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA, decyzja Brytyjczyków o wyjściu ich kraju z Unii Europejskiej i wojna w Syrii) w naturalny sposób wprowadziły do naszego języka hasła i epitety.

O wybór hasła, które najtrafniej podsumowałoby ubiegły rok, poprosiliśmy niedawno naszych Czytelników. Każdy mógł wskazać maksymalnie trzy z przygotowanego przez nas zestawienia. Kompletując listę, poszukiwaliśmy słów i zdań, które słyszeliśmy najczęściej.

Hasło 2016 roku – pierwsza dziesiątka

Zdaniem naszych Czytelników najtrafniej zeszły rok podsumowuje hasło „Czarny protest”. To najpopularniejsze hasło polityczne roku wymyśliła Małgorzata Adamczyk, działaczka Partii Razem, na co dzień zajmująca się marketingiem i komunikacją. „Każdy ma czarne ciuchy w domu, każdy dobrze wygląda w czarnym, dlatego każdy może łatwo zaangażować się w protest w ten widoczny sposób” – tłumaczyła w jednym z wywiadów. „Czarny protest” zmobilizował tysiące kobiet w dużych i mniejszych ośrodkach, by wyjść z parasolkami na ulice (tego pamiętnego poniedziałku padał rzęsisty deszcz) i zaprotestować przeciwko planom zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, które m.in. zakładały karanie kobiet więzieniem za przerwanie ciąży.

Kulminacją był 3 października, gdy wiele kobiet zdecydowało się na podjęcie tego dnia strajku i wzięcie udziału w organizowanych protestach. Choć na ulice miast wyszły dziesiątki tysięcy kobiet, politycy PiS próbowali zaklinać rzeczywistość i mówili o „garstce protestujących”. Kobiety (ale również mężczyźni, partnerzy, bracia, ojcowie) pokazały wielką się i solidarność przeciwko próbie ograniczaniu ich praw.

O „Czarnym proteście” powstało wiele tekstów, także w POLITYCE na gorąco relacjonujących protest i później: analizujących jego przyczyny. O polskim proteście napisały również zagraniczne media.

Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią było hasło „#Misiewicze”. Odnosi się ono do nazwiska rzecznika prasowego i szefa gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza, tj. Bartłomieja Misiewicza, o którym głośno było w 2016 r. za sprawą złotego medalu „Za Zasługi dla Obronności i Kraju”, zasiadania w radzie nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, choć nie ukończył odpowiedniego kursu i nie miał wyższego wykształcenia. Hasłem #Misiewicze zaczęto określać wszystkie osoby, które działały bez kompetencji, ale z odpowiednimi zasługami dla PiS, co zostało przez to ugrupowanie docenione.

Na trzecim miejscu uplasował się „Brexit”, odnoszący się do czerwcowej decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej, w co wielu z nas nie wierzyło, ponieważ według sondaży zwolenników i przeciwników tej decyzji było prawie tyle samo.

Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce znalazły się następujące określenia: „postprawda” (to słowo odniosło również wielki sukces za granicą); „Beata, drukuj ten wyrok”, co dotyczyło apelu do premier Szydło, by nakazała swojej Kancelarii opublikowanie zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego; „Prezes Państwa”, czyli nawiązanie do roli, jaką Jarosław Kaczyński, mimo że jest „tylko” prezesem PiS, faktycznie pełni wobec rządu i prezydenta; „suweren” – jak wiemy, ulubione słowo prezydenta Dudy; „wygaszanie Trybunału” – którego symbolicznym akordem było odejście w grudniu prezesa Andrzeja Rzeplińskiego i zastąpienia go przez Julię Przyłębską; „martwa dziecka nie urodzę” – jedno z haseł na transparentach podczas czarnego protestu. Pierwszą dziesiątkę zamyka hasło „Jezus Królem Polski”, co stało się faktem po listopadowej intronizacji.

Przypomnijmy, że w hasłem 2015 r. było sformułowanie „najgorszy sort Polaków”.

Dziękujemy za Państwa głosy.



Jak głosowali nasi Czytelnicy

Czarny protest – 163

#Misiewicze – 99

Brexit – 60

Postprawda – 52

Beata, drukuj ten wyrok – 52

Prezes Państwa – 39

Suweren – 38

Wygaszanie Trybunału – 36

Martwa dziecka nie urodzę – 32

Jezus Królem Polski – 28

Apel smoleński – 28

Komuniści i złodzieje – 24

Deportacja ateistów – 21

Nocna zmiana – 21

Trumpizm – 19

Wygaszanie gimnazjów – 18

Zespół kolesi – 17

Poległ w Smoleńsku – 17

To tylko opinia – 17

Polska mistrzem Polski –16

Strajk kobiet – 16

Obronimy demokrację – 15