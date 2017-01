Zostań prorokiem we własnym kraju 2017

Zachęceni wynikami poprzednich edycji konkursu, zapraszamy do nowej noworocznej zabawy we wróżby: Zostań prorokiem 2017 r. W tym przełomowym momencie, kiedy wokół tyle przepowiedni, prognoz i wielkich wizji, prosimy odpowiedzieć na dziesięć prozaicznie konkretnych pytań. Na podstawie nadesłanych ankiet sporządzimy zbiorową prognozę, a wszystkie odpowiedzi zdeponujemy w redakcji. Zajrzymy do nich pod koniec roku, aby odszukać i nagrodzić najlepszych proroków wśród naszych czytelników. Sprawdź swoją wiedzę, intuicję, dar przewidywania:

1. 1 grudnia 2017 r. kurs NBP dolara wobec złotówki będzie wynosił:

a) poniżej 4 zł za dolara, b) między 4 a 4,50 zł, c) powyżej 4,50 zł?

2. 1 grudnia 2017 r. kurs NBP euro wobec złotówki będzie wynosił:

a) poniżej 4,20 zł za euro, b) między 4,20 a 4,60 zł, c) powyżej 4,60 zł?

3. 1 grudnia 2017 r. litr benzyny bezołowiowej 95 w sieci Orlen kosztować będzie:

a) poniżej 4,50 zł, b) między 4,50 a 5 zł, c) powyżej 5 zł?

4. Stopa wzrostu PKB w Polsce za trzy kwartały 2017 r. wynosić będzie:

a) poniżej 2,8 proc., b) między 2,8 a 3,4 proc.