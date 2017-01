Mizerski na bis

Powodem miał być fakt godzenia przez nich w uczucia religijne barmanki poprzez głoszenie wyższości religii żydowskiej nad katolicką, obrażanie Matki Boskiej i powątpiewanie w boskie pochodzenie Jezusa Chrystusa. Przysłuchująca się barmanka poradziła gościom, żeby o Żydach rozmawiali gdzie indziej, gdyż ona jako katoliczka nie życzy sobie tego słuchać. Ponieważ goście się do prośby nie zastosowali, w obronie barmanki stanęło kilku klientów, którzy wyprosili dyskutujących z lokalu, sugerując im udanie się do synagogi.

Incydent rozpalił dyskusję o tym, czy w lokalach gastronomicznych klienci powinni omawiać tematy, na które nie mają zgody zatrudnionego tam personelu? Wiele osób uważa, że skoro opinie wyrażane przez gości denerwowały barmankę jako Polkę i katoliczkę, nie mogła pozostać obojętna, zwłaszcza że goście ci przebywali w kawiarni już od 5 godzin, co dla barmanki mogło być irytujące i nie do przyjęcia. Jeden z internautów zauważył zresztą, że blogerka Gburrek posiada dziecko, a „jak ktoś jest matką, to nie siedzi z Żydami w knajpie przez 5 godzin”. W tej sytuacji wywołana troską o dobro dziecka oraz dobre imię Matki Boskiej interwencja barmanki wyglądała na całkowicie uzasadnioną.