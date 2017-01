Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Politycy partii rządzącej pokazują ogromną pewność siebie, przechodzącą w arogancję, szydzą z opozycji, dają do zrozumienia, że nie mają z kim przegrać, że przeciwnicy są w rozsypce, a naród jest po stronie rządzących. Ale czy za tą maską hegemona (jak na słynnym zdjęciu Jarosława Kaczyńskiego w limuzynie odjeżdżającej z Sejmu pamiętnego 16 grudnia zeszłego roku) nie kryje się jednak jakiś lęk, że ta ostra gra, bezceremonialność, nieliczenie się z opozycją, sądami, konstytucją zaprowadzą władzę na manowce, że będzie kiedyś – a także jej poplecznicy – surowo za to ukarana?

Czy rzeczywiście władza może wszystko i nikt nie jest w stanie się jej sprzeciwić? Zadajemy te pytania na okładce najnowszej POLITYKI i próbujemy na nie odpowiedzieć w kilku tekstach.

Redaktor naczelny Jerzy Baczyński zastanawia się nad strategią opozycji, która musi znaleźć sposób na przetrwanie kilku lat w dobrej kondycji, aby w decydującym momencie być dla PiS skutecznym przeciwnikiem. Rafał Kalukin, nasz nowy kolega w zespole, opisuje relacje władza–opozycja na przestrzeni ostatnich dekad III RP, pokazując, jak skomplikowana to gra i jak wiele zależy od przestrzegania zasad kultury politycznej przez obie strony.

Rekomenduję też Państwu wywiad z Pawłem Kasprzakiem, liderem Obywateli RP, który mówi o metodzie obywatelskiego nieposłuszeństwa i o tym, na ile radykalizmu, także na ulicach, mogą sobie pozwolić przeciwnicy siły rządzącej, aby nie przekroczyć granicy agresji i anarchii. W uzupełnieniu tekst Janickiego&Władyki o tym, w jaki sposób PiS buduje poparcie dla siebie z wykorzystaniem wszystkich metod i środków finansowych, którymi dysponuje państwo, mimo że Jarosław Kaczyński, na poziomie niejako „prywatnym”, indywidualnym, traktuje korupcję, czyli przekupywanie ludzi w celu uzyskania korzyści, jako największe zło.

Co jeszcze w najnowszej POLITYCE? Polemika Jana Hartmana z tekstem Roberta Krasowskiego, bardzo krytycznym wobec partii politycznych (zamieszczonym w świątecznej POLITYCE); Katarzyna Zdanowicz pisze o tym, jak wyglądają prawa kobiet w polskim wydaniu; Marcin Kołodziejczyk relacjonuje ostatnie ekscesy rasistowskie w Ełku; Edyta Gietka opisuje losy pewnego ekshibicjonisty, nietypowego, bo ze służb specjalnych; Adam Grzeszak bada, co naprawdę kryje się za podwyżką płacy minimalnej, a Joanna Solska odkrywa, na czym polega „darmowe leczenie” według ministra Konstantego Radziwiłła.

Tak można jeszcze długo wymieniać, bo interesujących artykułów i wywiadów w najnowszym wydaniu POLITYKI nie brakuje. Zachęcam Państwa do ich przeczytania, a także do poznania laureatów naszych nagród kulturalnych, czyli Paszportów POLITYKI, których prezentujemy w tym numerze. Zapraszam też do obejrzenia transmisji w gali wręczenia Paszportów – w TVN, we wtorek, o godzinie 20.15.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego