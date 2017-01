Trybunał Konstytucyjny bez kamer i fotoreporterów. Przykład idzie z góry?

Pani Julia Przyłębska, która uważa się za prezesa Trybunału Konstytucyjnego – a tymczasem niewykluczone, że jej mianowanie na to stanowisko dokonało się niezgodnie z prawem, ma więc status non est, czyli „nieistniejącego” – miała polecić, by na salę posiedzeń nie wpuszczać „kamer i fotoreporterów”. Pierwsze efekty już są: z budynku TK został wyrzucony fotoreporter Agencji Informacyjnej Polska Press (powiadomił o tym dziennik „Polska The Times”).

Polityka.pl z kolei w biurze prasowym instytucji mieniącej się Trybunałem usłyszała, że być może niektóre rozprawy dziennikarze będą mogli rejestrować – kto będzie jednak o tym decydował i wedle jakich kryteriów nie zostało powiedziane.

Czego boi się pani Przyłębska?

Oczywiście można zrozumieć, że p. Przyłębska obawia się nagrywania swoich (a może i niektórych jej kolegów z ostatniego naboru) wywodów i późniejszego ich upublicznienia. Zawsze wszak grozi to wpadką, kompromitacją czy zwykłym ośmieszeniem. Ale trudno pojąć, że aby temu przeciwdziałać, nie waha się naruszyć konstytucyjnych zasad jawności życia publicznego i obywatelskiego prawa do informacji. Przecież za takie delikty grozi jej w przyszłości odpowiedzialność karna. O hańbie dla nazwiska nie wspominając.

Choć z drugiej strony… wcześniej mogła obserwować skuteczne ograniczanie prawa do relacjonowania społeczeństwu przez media obrad samego parlamentu. A przykład idzie z góry (czytaj: od prezesa).