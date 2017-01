Policja, służby, barierki. To nie Sejm, to twierdza

„Jesteśmy gotowi na odroczenie posiedzenia Sejmu pod warunkiem, że opozycja opuści salę” – mówi w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS). Dodaje, że ponowne głosowanie budżetu jest niemożliwe. Propozycję odroczenia obrad złożył dziś klub Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna odpowiedział na słowa wicemarszałka Terleckiego: „Jesteśmy gotowi do rozmowy, ale opuszczenie sali to nie jest żadna nowa propozycja”.

Wciąż nie wiadomo, kiedy rozpocznie się posiedzenie Sejmu. Niewykluczone, że zostanie odroczone.

Sytuacja przy Wiejskiej

Tymczasem policja rozstawiła wokół budynku Sejmu barierki. Dojazdu do Sejmu ze wszystkich stron pilnują policjanci. Po ulicy Wiejskiej samochodami mogą się poruszać tylko parlamentarzyści i członkowie rządu. O godzinie 17 przy Wiejskiej ma się rozpocząć demonstracja organizowana przez KOD.

Dziś w samo południe miało się rozpocząć pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmu. To równocześnie pierwsze posiedzenie od 16 grudnia, kiedy rozpoczął się kryzys parlamentarny. Przypomnijmy, że od tego dnia posłowie opozycji okupują salę sejmową, a dziennikarze – mimo obietnic ze strony PiS – nadal nie mają dostępu do galerii na sali obrad. Władza zarzuca PO i Nowoczesnej łamanie prawa, ich przedstawiciele zaś odpowiadają, że na ostatnim posiedzeniu grudnia w Sali Kolumnowej przy uchwalaniu budżetu doszło do złamania konstytucji.

Marszałek Marek Kuchciński zapowiadał w środę rano, że posiedzenie odbędzie się w normalnym trybie.